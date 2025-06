Enric Sala : au nom de la mer

La mer était d'un bleu si profond et si pur que, du bord de notre petit bateau, j’ai eu besoin d’en toucher la surface pour vérifier qu’elle était bien réelle. Les falaises d’un rouge volcanique étaient ponctuées de broussailles vertes et de pins tortueux qui grandissaient sur d’impressionnants à-pics. Dans les terres, des forêts de chênes et de pins se relayaient en contrebas des roches nues au sommet de l’île, encore couronnée des dernières neiges printanières. Une douce brise faisait flotter jusqu’à nous les arômes de la garrigue : le genièvre, le romarin, le thym, la lavande. Un balbuzard pêcheur femelle nous a survolés en regagnant son nid, un mulet dans ses serres. Rien d’humain n’était visible alentour. Je me suis reposé dans la beauté de ce monde, et me suis senti libre.

Une fois arrivés à destination – un îlot escarpé au large d’une péninsule –, nous avons mis nos bouteilles de plongée et basculé en arrière dans l’eau. Mon cœur palpitait. Je rêvais de ce moment depuis une éternité. Lorsque mes bulles d’air se sont dissipées, deux araignées de mer ont détalé dans une forêt d’algues brunes au pied d’un amas de gros rochers. J’ai plongé jusqu’au premier, situé à 10 m de profondeur seulement, et y ai été accueilli par un banc d’une dizaine de grands corbs aux reflets gris métalliques et aux nageoires jaunes. Ils ne semblaient pas particulièrement dérangés par ma présence. Plus bas, rôdant près du fond, un gros mérou brun m’observait, gueule grande ouverte. Je me suis senti transporté dans la Méditerranée du temps de l’Odyssée, avant que les êtres humains n’aient vidé cette mer. Jamais je n’avais été si heureux.

C’était en mai 1993, et c’était la première fois que je venais dans la réserve naturelle de Scandola, en Corse. J’avais commencé un doctorat en 1992 dans la réserve marine des îles Medes, sur la Costa Brava catalane. Mon but était d’étudier en quoi les écosystèmes marins se distinguaient entre l’intérieur et l’extérieur des zones sans pêche : autrement dit, de comprendre comment les écosystèmes rocheux des littoraux méditerranéens se reconstituent quand nous arrêtons de tuer les poissons. Mon directeur de thèse, le professeur Charles François Boudouresque, de l’université Aix Marseille II, avait suggéré que je me penche aussi sur une autre réserve, en partie intégrale : Scandola, en Corse, qui évoquait selon lui « la Méditerranée d’il y a 500 ans ». Le site passait pour légendaire auprès des rares biologistes marins français qui avaient eu la chance d’y faire des recherches. Je me suis empressé d’accepter sa proposition.

La réserve de Scandola, établie en 1975, couvre 1 000 ha, dont 70 où la pêche est interdite. C’était le joyau de la Méditerranée, d’une pureté telle que l’Unesco l’a classé au patrimoine mondial de l’humanité en 1983. La réserve des îles Medes renfermait aussi des mérous et des corbs, mais les araignées de mer avaient disparu de la Costa Brava à cause d’une surpêche prolongée, de sorte qu’il n’y avait plus sur place de population pour repeupler la réserve. Et il n’y avait pas non plus de balbuzards pêcheurs : trop d’humains et pas assez de poissons pour ces rapaces.