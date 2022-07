Épisodes de grêle : comment s'en protéger ?

Les mois de mai et juin ont été rythmés par plusieurs orages violents et grosses averses de grêlons. Les dégâts matériels liés à ces fortes averses de grêle se sont immédiatement fait ressentir par les populations. Entre le 2 et le 5 juin, la fédération professionnelle des assureurs a relevé « 258 000 sinistres dans plusieurs régions du pays. […] La facture se révèle très élevée avec 940 millions d'euros, selon une première estimation. »

Si ces averses peuvent paraître nombreuses et particulièrement violentes cette année en France, d’après le météorologue Christophe Hertz, elles ne sont pas plus conséquentes que celles observées au cours des dernières années. « On n’a pas de statistiques probantes sur une éventuelle fréquence plus élevée, comme par exemple pour les vagues de chaleur, les températures, les canicules, qui sont directement liées aux changements climatiques. Sur les orages et les phénomènes orageux, pour l’instant, on n’a pas de tendances. On va avoir des années plus ou moins intenses en termes de grêle. Les étés 2020 et 2021 ont été beaucoup moins actifs. Et cette année, on a observé une suractivité orageuse, en particulier sur le mois de juin » affirme l’expert.

Certains habitants des régions touchées par ces phénomènes météorologiques ont subi l’impact de grêlons de près de 8 centimètres de diamètre sur leur voiture, leur pare-brise, leur toit ou leur mobilier de jardin et parfois même en ont été les premières victimes. Selon le météorologue, les averses de grêlons de cette taille ne représentent pas un danger mortel pour les populations, « l’Homme risque éventuellement des hématomes ». Cependant, la violence de ces particules de glace peut blesser voire tuer la faune sauvage, les oiseaux, les petites créatures.

Pour que ce type d’orages se forme, des conditions météorologiques très particulières doivent être réunies. « Ce type de grosse grêle s’associe à l’orage supercellulaire. C’est une unique cellule orageuse qui tourne sur elle-même et possède des courants ascendants, particulièrement puissants. Les courants permettent la formation de ces grêlons. Il s’agit de particules de glace qui s’agglomèrent entre elles, elles sont maintenues en suspension par les courants ascendants. Plus les courants sont puissants, plus la grêle reste longtemps dans le nuage » explique Christophe Hertz.

En restant dans le nuage, les courants permettent aux grêlons de grossir. Lorsqu’ils deviennent trop lourds, ils retombent au sol à une vitesse moyenne comprise « entre 60 et 100 km/h ». En France, les grêlons les plus communs ont un diamètre allant de 1 à 3 centimètres. « Les plus gros grêlons constatés mesuraient entre 10 et 12 centimètres de diamètre, en mai 2009. Mais le 11 août 1958, des grêlons de plus de 900 grammes ont été répertoriés en France, à Strasbourg. Cette année, les grêlons faisaient entre 5 et 8 centimètres de diamètre. »

Selon les régions du monde, le diamètre de ces boules de glace peut varier et engendrer des dégâts plus ou moins importants. Des grêlons de plus de 15 centimètres de diamètre ont déjà été observés aux États-Unis et en Argentine et des épisodes de très violentes averses ont déjà fait plusieurs morts en Inde.