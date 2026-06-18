Quelles espèces ont le plus de chances de survivre à la crise actuelle ?

La Terre a déjà connu des périodes qui ont mis le vivant à rude épreuve. Mais celle que nous traversons ne ressemble à aucune autre. « La rapidité des événements aujourd'hui est vraiment extrême » relève Philippe Grandcolas, directeur de recherche au CNRS et directeur adjoint scientifique national du CNRS Écologie et Environnement.

Elle se distingue aussi par sa nature, faite de pressions multiples. « Comme le changement est global et multifactoriel mais qu'il est majoritairement causé par une seule espèce, l’Homme, c’est inédit. Cela concerne le climat, le changement de l’utilisation des terres, les prélèvements directs, chasse et pêche, la pollution », explique Jonathan Rolland, chargé de recherche au CNRS, au Centre de recherche sur la biodiversité et l’environnement, à Toulouse.

LES ESPÈCES QUI ONT SURVÉCU AUX CRISES PASSÉES

La crise actuelle s’inscrit dans une longue histoire que cinq extinctions de masse ont déjà ponctuée. La plus sévère est survenue à la charnière du Permien et du Trias, il y a 252 millions d’années. « Les taux d’extinction vont de 75 à 95 % pour les espèces marines de la crise du Permien-Trias [...] associé à un réchauffement du climat global d’environ 10 degrés », rapporte Jonathan Rolland. Des lignées y ont pourtant survécu, parmi lesquelles « les archosaures, qui sont les ancêtres des crocodiles, dinosaures, oiseaux » et « les thérapsides menant aux mammifères », poursuit-il.

Le constat vaut pour tout le vivant qui nous entoure. « Par définition, toutes les lignées existantes actuellement sont les survivants du processus évolutif qui a traversé toutes les crises depuis l’origine de la vie ! », souligne le chercheur, qui rappelle que « 99 % de la biodiversité qui a vécu sur Terre est éteinte ».

Jonathan Rolland distingue deux grandes stratégies de ces persistances. « On peut d’abord voir un avantage à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et à créer un grand nombre de lignées qui vont évoluer dans des environnements différents », décrit-il. La seconde repose sur le maintien dans un milieu stable, « à grande profondeur », à l’abri des bouleversements, une voie qui « peut s’avérer payante, jusqu’au moment où le milieu de vie change ».