Climat : que représente un réchauffement planétaire à 2°C ?

Trente-cinq ans après la déclaration de James Hansen, scientifique de la NASA, devant le Congrès des États-Unis sur le spectre des changements climatiques, la Terre est en route vers un réchauffement de 2,7° Celsius d'ici 2100. Si les nations ne s'accordent guère sur la façon de réduire rapidement les émissions de carbone responsables de ce réchauffement, le fait qu'une telle hausse de températures serait désastreuse fait consensus.

C'est pour cela qu’en 2015, les 196 signataires de l'Accord de Paris se sont engagés à faire en sorte de maintenir la hausse moyenne des températures mondiales en dessous de 2° C par rapport aux niveaux préindustriels et à limiter, de préférence, cette hausse à 1,5° C. Du 30 novembre au 12 décembre, les participants à la 28e Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP 28), qui se tiendra à Dubaï, devront faire le point sur les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs.

Étant donné que la planète est déjà plus chaude d'environ 1,2° C qu’avant la révolution industrielle, cet objectif peut sembler, selon votre degré d'optimisme, soit très ambitieux, soit parfaitement à notre portée. De quoi nous préserve-t-il exactement, et comment a-t-il été décidé en premier lieu ?

COMMENT L'OBJECTIF DE 2° C A-T-IL ÉTÉ FIXÉ ?

Selon Daniel Swain, climatologue à l'université de Californie à Los Angeles, les objectifs sont aussi politiques que scientifiques.

« En fin de compte, arriver à 1,5° C, ou 2°C, 3°C, ou n’importe quel autre chiffre précis n’a rien de géophysiquement sacro-saint » déclare-t-il. Selon lui, l’important est de reconnaître qu'avec chaque degré d'alerte supplémentaire, la probabilité que la Terre atteigne des « points de basculement » irréversibles ou, comme il le dit, « la probabilité que nous ayons ce que j'appelle parfois des surprises désagréables », augmente.

Maria Ivanova, directrice de la School of Public Policy and Urban Affairs (École des politiques publiques et des affaires urbaines) de l'université Northeastern, explique, en outre, que le concept de limitation du réchauffement à 2°C est bien antérieur à l'Accord de Paris. Il s'agissait, dit-elle, d'un « calcul à l'emporte-pièce » effectué dans les années 1970 par William Nordhaus, économiste de Yale qui avait affirmé dans deux articles qu'une hausse de 2°C pousserait le climat au-delà des limites de l'expérience humaine.

« Il est clair qu'il n'y a pas de seuil absolu », explique Michael Mann, directeur du PCSSM à l'université de Pennsylvanie. « Il s'agit plutôt d'une définition plutôt objective du passage d'une situation dite "mauvaise" à une situation dite "très mauvaise". Deux degrés Celsius est une ligne de démarcation raisonnable au passage dans le "rouge" dans tous les aspects préoccupants. »

CERTAINES RÉGIONS SE RÉCHAUFFENT PLUS VITE QUE D'AUTRES

Un réchauffement de deux degrés est-il déjà trop important ?

« Le réchauffement de 1,2° C, que nous avons déjà atteint, est déjà trop important », affirme Mann. « Nous constatons déjà des conséquences dévastatrices. La question est donc de savoir jusqu'à quel point nous sommes prêts à laisser les choses se dégrader : 1,5°C serait grave, 2°C vraiment grave, et une hausse de 3°C amènerait peut-être, comme je l’explique dans mon nouveau livre Our Fragile Moment, à la fin de la civilisation. »

Mann note qu'un rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) publié en 2018 indique que la différence entre un réchauffement de 1,5° C et un réchauffement de 2° C pourrait être dévastatrice.