Le changement climatique expliqué aux enfants

Un ours polaire marche le long d'un rivage rocheux, à la recherche de nourriture. Habituellement, on observe les ours sur la banquise, à la recherche de phoques. Mais chaque année, la glace commence à fondre plus tôt et à se reformer plus tard. Sans la glace de mer, l'ours polaire doit chercher d'autres sources de nourriture, moins nutritives, pour survivre.