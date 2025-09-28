Calvi-Monaco à la nage : Noam Yaron raconte son odyssée pour la nature

Vous attendez des engagements forts de la part des gouvernements et des entreprises, mais vous insistez aussi sur l’implication du grand public. Quel rôle peut-on jouer à l’échelle individuelle ?

Nous avons mis en place une plateforme philanthropique participative où chacun peut devenir « co-détenteur » du record, qui sera officialisé dans quelques jours. Il est possible de participer symboliquement à hauteur de 5 euros par mètre cube protégé sur le parcours. Ces dons nous permettent d’organiser de nouveaux défis et des actions qui multiplient l’impact de notre message. Avec cette traversée, nous avons touché près de 60 millions de personnes.

Il y a aussi une action concrète que nous organisons depuis quatre ans et qui rencontre beaucoup de succès : le Water Lover Challenge, qui se déroule en ce moment même. C’est l’une des plus grandes collectes participatives de mégots au monde. Elle a d’abord été lancée en Suisse, au niveau local. L’an dernier, nous avons collecté plus d’un million de mégots en dix jours. Plus de quatorze pays y ont participé.

On ne s’en rend pas toujours compte, mais un mégot pollue jusqu’à 1 000 litres d’eau. Il contient environ 5 000 substances chimiques, dont 150 sont hautement toxiques pour la nature. Chaque année, près de 4 500 milliards de mégots sont jetés au sol. C’est l’un des déchets les plus répandus, et comme il est léger, il finit facilement dans les mers et les océans, entraîné par le vent et la pluie.

Même si la traversée a dû être interrompue à seulement deux kilomètres de l’arrivée en raison de votre état de santé, vous avez nagé près de 191 kilomètres. Dans les moments de fatigue et de douleur extrême, qu’est-ce qui vous a permis de tenir ? Arrive-t-on encore à penser sous l’eau, à garder le contrôle sur son esprit ?

Ce qui est impressionnant, ce n’est pas tant la distance que le temps passé dans l’eau, sans vraiment dormir et sans jamais en sortir. Le corps n’est pas fait pour rester si longtemps immergé, encore moins en mouvement, parfois au-dessus de 2 800 mètres de fond. Quand j’ai préparé cette traversée, mon objectif était de penser le moins possible, de ne pas rester dans le moment présent. C’est finalement un état proche de l’hypnose : mon esprit s’évade tandis que mon corps, qui nage depuis que j’ai huit ans, agit presque mécaniquement.

Les difficultés majeures ont été la fatigue et surtout les effets du sel sur le corps. Le sel dans la bouche déshydrate les muqueuses : la langue, la gorge, le nez. Les cellules gonflent, et parfois ma langue sortait complètement de ma bouche, je n’arrivais plus à la refermer tellement elle était enflammée. J’ai avalé beaucoup d’eau par micro-gorgées. C’est très dangereux, cela peut mener à des problèmes respiratoires, à l’impossibilité de manger ou de boire, et finalement à la perte de connaissance.