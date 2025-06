La biodiversité australienne parvient-elle à se remettre des récentes catastrophes naturelles ?

Le 11 mars 2020, le Conseil du Climat australien publiait l’un des rapports les plus alarmants de son histoire.

Cet hiver-là, des feux de brousse d’une ampleur inédite ont dévoré 18,6 millions d’hectares de terres et forêts, soit une superficie équivalente à près de 30 % de la surface totale du territoire français. Les flammes ont emporté sur leur passage, un nombre de vies inimaginable. « 3 milliards de vertébrés et 60 milliards d’invertébrés ont péri, asphyxiés ou calcinés. 33 personnes sont mortes et plus de 3 000 maisons ont été détruites, » décompte Darcie Carruthers, chargée de campagne à l’Australian Conservation Foundation.

Le Black Summer (été noir), comme a été baptisé cet été austral particulièrement meurtrier, demeure une plaie béante dans la mémoire des Australiens et la biodiversité locale en porte encore les profonds stigmates.

UN DÉSASTRE À L'IMAGE DE LA GRAVITÉ DE LA CRISE CLIMATIQUE MONDIALE

« Je me souviens encore du stress et de l’angoisse alors que la chaleur se faisait de plus en plus intense et que la fumée recouvrait le ciel de Melbourne, » se remémore-t-elle.

Les feux de brousse ont principalement touché les États du Sud-est de l’Australie. De la Nouvelle-Galles du Sud, à l’État de Victoria, en passant par le territoire de la Capitale australienne, ces différentes régions ont subi de plein fouet les conséquences de deux années consécutives de sécheresses d’une intensité encore jamais enregistrée depuis les débuts des relevés dans les années 1900.

Le bilan est le plus lourd jamais enregistré en Australie. Selon un rapport du WWF, parmi les 3 milliards d’animaux disparus, on compte 2,46 milliards de reptiles, 51 millions d’amphibiens, 180 millions d’oiseaux, et pas moins de 143 millions de mammifères. Plusieurs milliers de koalas sont morts, faisant chuter leur population de 71% dans certaines zones du sud-est. « Ils sont très vulnérables aux feux de brousse, mais aussi aux vagues de chaleur et épisodes de sécheresses qui affectent directement leur accès à l’eau, ainsi qu’à leur principale source de nourriture, l’eucalyptus », fait remarquer Darcie Carruthers.

La disparition de dizaines de milliards d’invertébrés, comme les abeilles, les papillons, les coléoptères et autres pollinisateurs, s’est également avérée catastrophique pour le rétablissement des habitats, car ils constituent les fondations des écosystèmes. « Ce sont les héros méconnus du monde naturel, souvent mal compris et fortement affectés par les catastrophes climatiques extrêmes, reprend-t-elle. Leur disparition a des conséquences en cascade, impactant d'autres animaux comme le ménure superbe (lyrebird), les lézards et les petits mammifères qui dépendent des invertébrés comme source de nourriture. »

Les Blue Mountains, situées au nord-ouest de Sydney, ont perdu 80 % de leur couvert forestier dans les feux de brousse. Avec les millions d’hectares partis en fumée sur l’ensemble de l’île-continent, des quantités phénoménales de substances toxiques, dangereuses pour la vie humaine et la biosphère, ont été libérées dans l’atmosphère. 650 millions à 1,2 milliard de tonnes de dioxyde de carbone ont été recrachées, soit l’équivalent annuel du total des émissions de lignes aériennes commerciales dans le monde. Des études révèlent que, rien que sur cette période, 417 décès et plus 3000 admissions à l'hôpital pour problématiques cardio-vasculaires et respiratoires ont été recensées ; des cas étroitement liés à une exposition à des taux de particules fines 14 fois supérieures à la moyenne historique.