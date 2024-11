Les glaciers du monde entier fondent plus vite que prévu

Dans une nouvelle étude publiée ce jour dans la revue The Cryosphere , des chercheurs ont modélisé l’ampleur de la fonte des glaciers d’ici à 2100. Les résultats montrent que la quantité de glace qui disparaîtra sera plus importante que celle prévue dans le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), généralement considéré comme un consensus scientifique sur l’état du changement climatique.

« Nous avons un programme sur le terrain, au niveau d’un glacier en Suisse, où nous allons et venons pour voir quelle quantité de glace a fondu et les variations sont absolument considérables », avance l’auteur principal et glaciologue Harry Zekollari, de l’École polytechnique fédérale de Zurich (ETHZ) et de la Vrije Universiteit Brussel.