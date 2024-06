Golfe du Maine : un havre de biodiversité en proie au changement climatique

L’abondance du Golfe du Maine. Cette « mer à l’intérieur d’une autre mer », comme on l’appelle souvent, s’étend sur 58 000 km² le long de la côte est de l’Amérique du Nord, du cap Cod, dans l’État américain du Massachusetts, à la province canadienne du Nouveau-Brunswick, et englobe les côtes du New Hampshire, du Maine et de la Nouvelle-Écosse. Les autochtones qui vivent dans cette région depuis plus de 12 000 ans ont appris les rythmes naturels du golfe et exploité ses eaux riches de manière durable. Les Européens, qui ont commencé à s’y installer au 15e siècle, louaient dans leurs récits les pêches miraculeuses qu’ils pouvaient y faire, avec des morues de plus de 1,5 m de long.