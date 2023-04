Il n'y a plus de saisons, et cela change tout, partout

Le comportement des marmottes est en train de changer. En raison du dérèglement climatique, elles sortent de l’hiver environ un mois plus tôt, ce qui les contraint à une quête plus précoce de nourriture. Néanmoins, la plupart d’entre elles, comme les chercheurs l’apprendront avec Anchor, n’en continuent pas moins de grossir et d’être en bonne santé. Leur réveil prématuré leur laisse plus de temps pour se nourrir, ce qui leur permet d’engraisser et d’avoir des portées plus nombreuses.

Pour l’espèce, le changement d’agenda de la nature semble jusqu’alors avoir représenté un atout. Mais la situation constitue très certainement une exception et non la norme.

Dans la nature, tout est question de timing. Depuis les premières notes d’un choeur de passereaux aux percussions saisonnières des crevettes-pistolets, chaque processus écologique important obéit à une horloge. Floraison. Ponte. Reproduction. Migration. C’est aussi vrai dans la steppe mongole qu’en mer d’Arabie ou au coeur d’une forêt tropicale du Costa Rica. Des siècles d’évolution ont affiné ces modèles. Aujourd’hui, le changement climatique est en train de les recalibrer. Dans chaque océan et sur chaque continent, les saisons sont en pleine mutation. La chaleur plus précoce, le froid différé et les changements dans la fréquence et la violence des précipitations modifient les règles du jeu et les rythmes établis de façon à la fois prévisible et inattendue.

Presque partout où les scientifiques documentent la chronologie des cycles de vie, une discipline qui porte le nom de « phénologie », ils découvrent des changements. Le moment de l’apparition et de la chute des feuilles a ainsi déjà varié de façon spectaculaire sur plus de la moitié de la planète. Les baleines à bosse du golfe du Maine se rassemblent quant à elles dix-neuf jours plus tard qu’auparavant, tandis que le chinchard gros yeux, le merlu du Pacifique Nord et le sébaste du Pacifique fraient plus tôt dans le Pacifique Nord. Ce qui est plus difficile à saisir, c’est la gravité des conséquences – pour les plantes, pour les animaux et pour nous. Si tout évoluait dans le même sens et à peu près dans les mêmes proportions, le nouveau calendrier pourrait sembler négligeable. Comme pour le passage à l’heure d’été, nous nous tirerions d’affaire tant bien que mal. Mais la nature ne fonctionne pas comme ça. « Les espèces ne réagissent pas de la même manière », explique David Inouye, professeur émérite à l’université du Maryland et chercheur en phénologie.