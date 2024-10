Il y a moins d'un million d'années, le Groenland était une toundra verte et fleurie

Les glaces arctiques fondent, et de plus en plus rapidement. Ce phénomène entraîne une augmentation du niveau de la mer, menaçant toujours plus les territoires insulaires. En 2019, une étude publiée dans la revue de l’Académie Nationale des Sciences des États-Unis (PNAS) révélait notamment une accélération par sept de la fonte des glaces du Groenland, avec 40 milliards de tonnes de glace perdues par an dans les années 1970 contre 280 milliards de tonnes par an dans les années 2010.