37% des Français se considèrent climato-sceptiques

« L’ampleur de la catastrophe est telle que beaucoup de gens sont en état de sidération. Ce qui vient alors à l’esprit, c’est de se dire que la nature est devenue folle », explique Daniel Boy, directeur de recherches à Sciences Po et co-directeur d'une récente enquête d’opinion publique internationale, « L’Obs’COP ». Cette étude rend compte d’une montée de la remise en question de la responsabilité humaine dans les causes du changement climatique. Cette tendance serait, selon l'étude, révélatrice d'une défiance généralisée vis-à-vis de l'information et des politiques publiques.

UNE REMISE EN QUESTION DE LA RESPONSABILITÉ HUMAINE

Cette récente enquête, produite par l’Observatoire International Climat et Opinion Publiques (EDF et Ipsos), traite depuis quatre ans des données statistiques établies auprès de trente pays, abritant les deux tiers de la population mondiale et figurant parmi les pays les plus polluants.

L’étude de l’année 2022 révèle une montée du sentiment d’être témoin du changement climatique, notamment en France, suite aux fortes sècheresses de l’été 2022. Ces évènements climatiques impressionnants, des feux de forêt jusqu’en Bretagne en passant par des pénuries d’eau, ont marqué les Français. Les fortes chaleurs (79 % | + 9 points vs 2021), la sécheresse (62 % | + 19 points vs 2021) et l’assèchement des cours d’eau (51 % | +16 points vs 2021) provoquent une montée de 5 points du sentiment d’être confronté.e au changement climatique.

« Quand on a vu ce qui s’est passé pendant l’été 2022, […] on s’est dit qu’il allait y avoir une montée incroyable de l’inquiétude des gens, et un renforcement du sentiment que les activités humaines ont induit un certain nombre de dégâts », confie Daniel Boy. « Or, ce n’est pas le résultat que nous avons obtenu. »

En un an, la vague climato-sceptique aurait progressé de 8 points en France. On compte 37 % de climatosceptiques dont 29 % considèrent qu’il y a un changement climatique mais pas d’origine humaine ; c'est la plus forte augmentation de ce sondage. Une grande partie de la population française remettrait en question la responsabilité humaine de la crise actuelle. Sur les trente pays sondés, la France est le sixième pays dans lequel le doute sur l’origine humaine du changement climatique a le plus augmenté.