Île Maurice : une espèce endémique réintroduite grâce aux biotechnologies

LES OBSTACLES

Stéphane Buord explique que les chercheurs ont fait face à deux obstacles principaux. D’abord, un obstacle biologique. Assurer la conservation ex situ, c'est-à-dire le sauvetage et la multiplication d'une espèce, est particulièrement complexe, car il était impossible d'obtenir avec des méthodes dites classiques de type semis, bouturage, etc. L'expérience a montré que les biotechnologies in vitro ne doivent pas être réservées exclusivement aux productions agricoles, mais peuvent aussi servir, en ultime recours, à la préservation de la biodiversité naturelle.

Le second obstacle était de nature écologique. Les chercheurs se sont demandés s’il était possible de réintroduire une espèce disparue dans son habitat naturel d'origine, même lorsque celui-ci est extrêmement dégradé par l'action humaine. La réponse fut donc positive, mais « à condition d'avoir bien évalué les causes de ces dégradations et de se donner les moyens de permettre une réhabilitation du milieu », explique Stéphane Buord.

Aujourd’hui, les agents du National Park and Conservation Service (NPCS) de Maurice sont chargés de surveiller le suivi de la population de Cylindrocline. « Tous les individus réintroduits sont identifiés, leur taille est mesurée régulièrement, les étapes de la croissance et du développement sont consignées, une inspection est réalisée mensuellement pour déceler d'éventuelles agressions de la faune exotique invasive résiduelle, notamment des singes, des porcs sauvages ou des achatines (des escargots introduits sur l'île) », énumère Stéphane Buord.

L’IMPORTANCE DE LA BIODIVERSITÉ

Pourquoi réintroduire l’espèce et ne pas laisser les choses se faire naturellement, quitte à réduire la biodiversité de Maurice ? Parce que dans un écosystème aussi fragile que celui de Maurice, qui abrite une faune et une flore très particulières, souvent uniques au monde du fait de l'insularité, chaque individu y joue un rôle très précis.

Selon le chercheur, chaque espèce, dont l’espèce humaine, peut être comparée métaphoriquement à une brique et son environnement à une maison. Si une espèce disparaît, si une brique manque, la maison (l'écosystème) ne sera pas déstabilisée. Mais si l'écosystème est trop perturbé, la disparition de plusieurs espèces (briques) va contribuer à la fragilisation de l'ensemble de la maison. « In fine, la disparition d'un trop grand nombre de briques peut aboutir à l'effondrement de la maison, c'est-à-dire à la destruction de l'ensemble de l'écosystème, comme nous l'observons à Plaine Champagne », alerte Stéphane Buord.

Aujourd’hui, le CBN de Brest continue ses travaux, et se concentre sur le sauvetage de Hyophorbe amaricaulis, un palmier endémique de l'île Maurice dont l'espèce ne compte aujourd'hui plus qu'un seul individu. La stratégie pour sa sauvegarde est la même que pour Cylindrocline, utiliser les biotechnologies végétales pour multiplier la plante à partir d'embryons immatures ou d'apex de l'inflorescence. D’après Stéphane Buord, si les essais sont concluants, il sera alors envisageable d'imaginer son retour en nature, sous réserve que la population d'individus génétiquement identiques soit suffisamment viable. « L’expérience montre que ces exemples sont particulièrement évocateurs pour le grand public et sont des supports importants pour la compréhension et la sensibilisation aux enjeux de préservation de la biodiversité et de la nature », estime l’expert.