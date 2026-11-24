Les data centers sont devenus un important enjeu politique pour les États-Unis. Pourtant, le public reste peu informé, et rares sont celles et ceux ayant conscience de la quantité d’énergie nécessaire à leur bon fonctionnement.

Une étude parue dans la revue Nature Sustainability décrit la consommation énergétique et les émissions des data centers américains à très grande échelle. On compte environ quatre cents centres à très grande échelle, qui utilisent presque autant d’électricité en un an que d’autres industries plus implantées et massives, comme la sidérurgie ou l’industrie de l’aluminium. C’est également bien plus que l’énergie générée pour l’habitat collectif, les entreprises et les installations publiques de certains États.

« C’est assez extraordinaire : quelques centaines de bâtiments consomment autant que des États entiers », commente Gianluca Guidi, expert en science des données à l'École de santé publique T.H. Chan de Harvard et auteur principal de l’étude.

Cette électricité provient majoritairement de la combustion de combustibles fossiles, qui cause d'après l'étude l’émission de plus de 25 millions de tonnes de dioxyde de carbone (CO 2 ) par an. Rappelons que le CO 2 est un gaz à effet de serre largement responsable du changement climatique.

Des centaines de data centers à très grande échelle sont en cours de conception ou de construction, chacun contenant des dizaines de milliers de serveurs informatiques faisant fonctionner l’industrie de l’intelligence artificielle et de l’informatique dématérialisée (cloud). La demande en électricité est donc amenée à augmenter.

« Les citoyens et les responsables politiques ont besoin d’informations fiables et indépendantes sur ce que ces installations impliquent pour notre air, notre santé et pour l’environnement. Cette étude est une étape importante », estime Gina McCarthy, ancienne administratrice de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis (EPA).

Pour cette étude, les chercheurs ont calculé le nombre de data centers à très grande échelle à l’aide de la base de données d’une entreprise d’étude commerciale, et d’images satellites permettant d’estimer leur taille. En ajoutant à cela un calcul de leurs heures d’activité, ils ont pu déterminer la consommation annuelle d’électricité de chaque installation. Enfin, les données de l’EPA ont indiqué les différentes sources d’électricité de chaque centre. Leur étude couvre la période comprise entre mars 2024 et avril 2025.

Collectivement, les data centers ont nécessité entre 68 et 99 térawattheures (TWh) d’électricité durant la période étudPlus de la moitié (54 %) de cette électricité provenait d’énergies fossiles telles que le gaz naturel (38 %) et le charbon (15 %). L’énergie nucléaire représentait 21 % tandis que le reste regroupait toutes sortes d’énergies renouvelables : hydroélectrique, solaire et éolienne, entre autres.

La dernière estimation de la consommation énergétique des data centers à très grande échelle publiée dans une revue scientifique remonte à cinq ans, elle-même basée sur des données de 2018. Elle tablait sur une consommation cumulée de 23 térawatt/heure. « C’était avant que l’industrie de l’IA ne fasse grimper le nombre de centres. Nos données montrent qu’il a au moins triplé depuis », indique Francesca Dominici, experte en science des données à Harvard et co-autrice de l’étude. L’estimation scientifique d’il y a cinq ans montre également que les émissions de CO 2 étaient environ trois fois plus basses qu’aujourd’hui.

Les répercussions de cette importante consommation électrique dépassent la charge déjà imposée à un grand nombre de réseaux de distribution d’électricité. Les auteurs de l’étude souhaitent désormais étudier l’impact de ces data centers sur la santé humaine. Les scientifiques ont déjà démontré le lien entre les énergies fossiles et le changement climatique, mais également avec des problèmes sanitaires tels que des maladies pulmonaires ou cardiaques.

Une exposition chronique, même à petite dose, à de la pollution, notamment celle de centrales électriques à base d’énergies fossiles, est dangereuse pour le cœur, selon une étude publiée en juillet dernier dans la revue Radiology. Les tomodensitogrammes réalisés sur plus de 11 000 patients canadiens ont révélé que les personnes vivant dans des régions plus polluées aux particules fines avaient un dépôt calcique supérieur et des artères plus obstruées. C’était également le cas de patients vivant dans des zones dont les taux de particules fines étaient plus bas que les recommandations sanitaires officielles.

« Il n’y a aucun seuil minimal sous lequel on n’ait pas observé ce lien, ce qui pourrait signifier qu’il n’existe aucun niveau d’exposition à la pollution de l’air qui soit sans danger », résume Kate Hanneman, radiologue cardiaque à l’Université de Toronto ayant pris part à l’étude.

Une exposition aux émissions de centrales à charbon, c’est-à-dire 15 % de l’électricité consommée par les data centers à très grande échelle, serait particulièrement néfaste, explique Corwin Zigler, spécialiste de l’environnement à l’Université Brown. Les personnes âgées exposées à ces émissions chargées en dioxyde de soufre ont un taux de mortalité particulièrement élevé, a-t-il rapporté en 2023 dans la revue Science. Ces dernières années, des technologies réduisant cette pollution ont été installées dans les centrales à charbon, mais « cela ne ramène pas les émissions à zéro pour autant », nuance Corwin Zigler.

L’étude publiée dans Nature Sustainability révèle que les data centers les plus imposants sont concentrés dans des zones bien précises des États-Unis : les États de Virginie, de l’Oregon, de l’Ohio et de l’Iowa. Ils consomment plus de la moitié de l’électricité utilisée par tous les centres.

Une telle concentration signifie que certaines régions sont plus marquées que d’autres. Une étude publiée l’année dernière par les mêmes chercheurs et portant sur les centres de traitement de données minant du bitcoin a déterminé des concentrations plus élevées de particules fines dans certaines zones du pays. Certaines étaient proches des data centers, alors que d’autres se trouvaient à des centaines de kilomètres, en raison des vents et des courants atmosphériques qui les dispersent.

De la même façon, la pollution issue de la combustion de charbon peut affecter la santé de populations éloignées des centrales. « Pour un habitant de Boston, une partie de la pollution respirée peut provenir de l’Ohio, du Kentucky, du Missouri ou de l’Indiana », explique Corwin Zigler dans son étude.

Les personnes vivant à proximité d’une concentration de data centers peuvent aussi rencontrer des difficultés d’approvisionnement électrique, notamment les jours de fortes chaleurs où la climatisation devient nécessaire, décrit Shaolei Ren, ingénieur électricien et informaticien à l’Université de Californie à Riverside. Ses analyses en cours, en voie de publication, démontrent également que les problèmes de santé causés par la proximité avec des data centers « peuvent être inégaux selon les communautés. Dans les comtés les plus touchés, les risques pour la santé au sein d’un foyer peuvent parfois être sept fois supérieurs à la moyenne nationale », explique-t-il par email.

De plus, les data centers menacent une autre ressource essentielle : l’eau. Si certains en utilisent pour refroidir leurs serveurs, environ trois quarts des usages en eau proviennent de la production d’électricité, d’après l’équipe de chercheurs d’Harvard. Cette découverte en particulier n’a pas encore été vérifiée par d’autres confrères.

La multiplication des data centers « devrait être un signal d’alarme » pour les citoyens et les autorités de réglementation, déjà aux prises avec de nombreux enjeux. Comment faire fonctionner de façon fiable et sécurisée cette industrie en ébullition, sans pour autant surcharger le réseau électrique, polluer l’air, détruire l’environnement ou faire monter les prix pour les autres utilisateurs ? C’est la question que pose Kasparas Spokas, qui dirige le programme de recherche en électricité pour l’organisation à but non lucratif Clean Air Task Force. « La façon dont on traitera la demande en électricité des data centers va déterminer les émissions de ce secteur pour les décennies à venir », indique-t-il.

D’après une analyse de l’organisation EnergyTag publiée en septembre, sur les presque vingt data centers à très grande échelle en cours de conception, seule la moitié prévoit de tirer son électricité de réseaux d’approvisionnement utilisant une partie d’énergies renouvelables.

Certains États américains prévoient d’exiger des futurs gros data centers qu’ils consomment plus d’énergie verte, en mettant par exemple en place de lourdes taxes ou des décrets forçant l’utilisation d’un certain pourcentage d’énergies renouvelables, décrit Kasparas Spokas. « C’est un équilibre fragile que doivent trouver les communautés et les dirigeants, entre favoriser le développement économique et protéger l’économie et l’environnement des communautés locales. »

« L’IA nous semble être un concept immatériel, mais les infrastructures qui la font fonctionner sont bien concrètes », rappelle Gianluca Guidi. « Elle a des conséquences réelles sur notre environnement et nos communautés. »