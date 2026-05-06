Intelligence artificielle et environnement sont-ils vraiment incompatibles ?

En Méditerranée, un requin que l'on croyait disparu a refait surface en 2023. L’ADN du requin-ange (Squatina squatina), classé parmi les 100 espèces les plus menacées au monde, a été détecté la même année à plusieurs endroits autour de la Corse lors de la mission BiodivMed. Coordonnée à l’époque par David Mouillot, enseignant-chercheur en écologie marine à l’université de Montpellier, l’opération a permis de cartographier la biodiversité marine sur 4000 kilomètres de côtes méditerranéennes françaises au large de l’île.

La méthode ? Filtrer de l'eau de mer à travers une membrane, sur laquelle l'ADN des organismes présents reste piégé. Un laboratoire l'a ensuite analysé, et a obtenu ce que David Mouillot compare à des « codes-barres » : des marqueurs génétiques propres à chaque espèce. « L’ADN, pour nous, c'est un moyen d'avoir des inventaires de biodiversité non destructifs, non invasifs et surtout non biaisés », explique-t-il. Là où la méthode traditionnelle consistait à collecter des individus pour recenser des espèces, et où la plongée ne voyait que les créatures qui voulaient bien se montrer, l'ADN capte aussi bien la présence du requin qui fuit les plongeurs que celle du minuscule poisson qui passe à travers les mailles du filet.

Ces marqueurs génétiques sont arrivés par centaines de millions, et c’est là qu’est intervenue l'intelligence artificielle. Inauguré en 2026, le projet ADNeIA, une chaire industrielle montée à l'université de Montpellier en partenariat avec l'entreprise SpyGen, spécialisée dans l’analyse d’ADN environnemental, a associé ADN environnemental et algorithmes d’apprentissage profond. C’est-à-dire des réseaux de neurones artificiels de très grandes dimensions, pour assigner automatiquement chaque marqueur à une espèce. « C’est comme si une caissière sortait chaque objet du caddie. Là, vous allez passer le caddie et ça va scanner automatiquement tous les codes-barres », résume l’enseignant-chercheur.

La France s’est engagée à protéger 30 % de son littoral en aires marines d’ici 2030, « alors que nous sommes pour l’instant entre 10 et 15 % » indique l’écologue. Dès lors, « plutôt que de faire de la quantité, il faut savoir bien les placer. Où placer une réserve marine qui va optimiser la protection de la biodiversité ? C’est une question à laquelle l’IA pourra bientôt répondre un peu mieux que nous », estime David Mouillot.

L’IA AU SERVICE DE LA RECHERCHE ENVIRONNEMENTALE

Vincent Miele, ingénieur de recherche au laboratoire d'écologie alpine et chargé de mission IA et biodiversité au CNRS, observe le recours à l’intelligence artificielle dans de nombreux domaines. « En parallèle de l'explosion de l’IA, il y a une explosion de capteurs », souligne-t-il. Ces dispositifs, qui enregistrent automatiquement des images, des sons ou des prélèvements biologiques, se sont multipliés sur le terrain ces dernières années. Pièges photographiques dans les forêts, enregistreurs sonores, satellites, capteurs d'ADN en milieu marin, à chaque fois, l'IA aide à démêler le contenu de ces données.

C'est le cas du projet DeepFaune, co-piloté avec Simon Chamaillé-Jammes : une application qui reconnaît automatiquement les espèces animales à partir de centaines de milliers de photos issues de pièges photographiques. Le système fonctionne de manière participative. Une fois les algorithmes entraînés, l'application a su identifier de nombreuses espèces comme le loup (Canis lupus), le chacal doré (Canis aureus), le chamois (Rupicapra rupicapra) ou encore le renard arctique (Vulpes lagopus). DeepFaune est aujourd'hui utilisé dans toute l’Europe, notamment par des parcs, des réserves naturelles et des associations de conservation.