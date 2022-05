La guerre en Ukraine force l'Allemagne à accélérer sa transition énergétique

BERLIN. Lorsque les troupes russes ont envahi l’Ukraine à l’aube du 24 février, l’Allemagne a dû faire face à une âpre réalité. La Russie est son principal fournisseur d’énergie, lui apportant plus de la moitié de son approvisionnement en gaz naturel et en charbon, et un tiers de son pétrole brut. En échange, l’Allemagne envoie plus de 189 millions d’euros par jour à la Russie. C’est aujourd’hui ce même montant qui aide à financer une invasion que les Allemands considèrent comme intolérable.

Annalena Baerbock est la ministre fédérale allemande des Affaires étrangères et une dirigeante du parti Les Verts, qui a rejoint un gouvernement de coalition en automne dernier avec Olaf Scholz, chancelier et membre du parti démocrate. Le mois dernier, elle s’est engagée à ce que l’Allemagne cesse les importations de pétrole russe d’ici à la fin 2022, et à ce qu’elle renonce au gaz naturel du pays aussi tôt que possible. À court terme, cela signifie que l’Allemagne doit trouver de nouveaux fournisseurs de combustibles fossiles.

Toutefois, à long terme, cette crise n’a que renforcé la détermination du pays à remplacer les énergies fossiles dans leur totalité et a accéléré l’Energiewende, la transition énergétique mise en place il y a environ 30 ans. Le gouvernement a révélé ses plans pour totalement renoncer au charbon d’ici 2030, soit 8 ans plus tôt que la date fixée par le précédent gouvernement. Désormais, l’Allemagne espère obtenir 80 % de son électricité à partir d’énergies renouvelables d’ici la même date, un chiffre en hausse par rapport à ce qui avait été auparavant fixé, à 65 %. En 2021, ce taux atteignait tout juste 42 %, à peine la moitié de l’objectif.

Plusieurs lois annoncées le mois dernier, et qui devraient être adoptées cet été, permettraient d’augmenter les subventions accordées pour les énergies renouvelables. Elles élimineraient en outre les procédures administratives qui ont ralenti ce type de projets par le passé.

« Ce qui a changé, c’est que désormais, tout le monde réalise que nous devons redoubler la capacité des énergies renouvelables, et ce plus rapidement encore », affirme Matthias Buck, directeur européen à Agora Energiewende, un groupe de réflexion sur la transition énergétique. « Cette guerre a clairement prouvé que si l’on veut être maître de son propre destin, il est préférable de donner la priorité aux [énergies] renouvelables et de mettre un terme à la dépendance aux énergies fossiles. »

L’Allemagne n’est pas la seule. En France, nous dépendons à près de 70 % des réacteurs nucléaires pour nos besoins en électricité. Il a été promis que le pays se tournerait davantage vers les énergies renouvelables. Emmanuel Macron, fraîchement réélu, a promis que la France deviendrait « la première grande nation à abandonner le gaz, le pétrole et le charbon ». L’Autriche est encore plus dépendante de la Russie que l’Allemagne mais elle alloue une partie de son budget aux subventions pour les énergies renouvelables. Même la Pologne, l’un des plus grands consommateurs de charbon en Europe, investit massivement dans les éoliennes en mer.

Pour l’Allemagne, la guerre en Ukraine s’est ajoutée comme argument de sécurité énergétique à la crise climatique, persuadant de l’urgence d’une Energiewende. « Nous sommes plutôt avancés mais pas autant que nous devrions l’être », indique Kathrin Henneberger, membre du Parlement et du parti Les Verts, et ancienne militante pour le climat.

UNE DÉPENDANCE TOXIQUE

Avant que la guerre n’éclate, l’Allemagne dépendait encore plus des énergies russes, notamment du gaz naturel. La dépendance du pays au gaz est flagrante. À Berlin, les cheminées d’une centrale électrique alimentée au gaz ponctuent la ligne d’horizon, à moins de 3 km du Bundestag, le bâtiment du Parlement. La capitale éclaire même certaines de ses rues avec environ 20 000 lampadaires à gaz désuets. Un réseau de pipelines de 511 000 km de long traverse le pays, fournissant la précieuse énergie aux foyers, aux usines et aux centrales électriques.

Pendant plusieurs dizaines d’années, la quasi-totalité de la classe politique allemande a estimé qu’il était normal, voire stratégique, d’importer la majeure partie de son gaz de Russie. Depuis l’invasion de l’Ukraine par le pays soviétique, cette vision est contestée.

« Nous savions tous que M. Poutine n’était pas un défenseur des droits humains. Nous savions tous que nous alimentions son trésor de guerre », confesse Mme Henneberger. « La conscience était présente mais l’Allemagne s’est tout de même rendue plus dépendante au fil des années. Maintenant, soudainement, les gens se rendent compte que c’était une très mauvaise idée. »

Son parti ainsi que ses nouveaux partenaires dans le nouveau gouvernement de coalition respectent leurs engagements formulés avant l’invasion. Ils visent à renforcer le soutien aux énergies renouvelables, un élan mené par Robert Habeck, un autre dirigeant du parti Les Verts, également ministre fédéral de l’Économie et du Climat. Le projet de loi stipulerait que les énergies renouvelables s’inscrivent « dans l’intérêt public majeur et servent la sécurité publique ». La déclaration peut sembler anodine mais elle permettra aux projets d’énergies renouvelables de surmonter les obstacles juridiques et environnementaux plus facilement, et d’obtenir des autorisations.