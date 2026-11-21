Au cœur du Pantanal brésilien, la plus grande zone humide de la planète, un tapir (Tapirus terrestris) se déplace, fouillant la terre de son museau court et dégustant les jeunes pousses et autres graines enfouies dans le sol fertile. Pour ce mammifère de la taille d’un poney, cet écosystème est un havre de paix, situé à des kilomètres de toute trace de vie humaine. Pourtant, dans ses veines circule un déchet industriel qui ne nous est que trop familier : des microplastiques.

Une nouvelle étude publiée dans la revue Nature a retracé les déplacements de tapirs et de tamanoirs (ou fourmiliers géants, Myrmecophaga tridactyla) et mesuré la quantité de microplastiques dans leur sang.

Elle a prouvé, sans trop de surprises, que la proximité de ces animaux avec les humains contribuait à une quantité de microplastiques plus élevée. En outre, les résultats ont également révélé la présence surprenante de ces microdéchets dans le sang de quatorze individus vivant pourtant au cœur du Pantanal, à plus de 65 kilomètres de tout village ou bâtiment. Cette découverte souligne l’impressionnante portée des microplastiques, qui peuvent voyager dans l’air ou dans l’eau.

« Honnêtement, j’espérais qu’on ne trouve pas de microplastiques chez ces animaux », reconnaît Marcia Ferraz, autrice référente de cette étude. « Le Brésil héberge une faune unique au monde, mais c’est aussi une région où les espèces sauvages sont menacées. Découvrir du plastique chez ces animaux, même dans les endroits les mieux préservés, c'est très dur. »

Cette étude s’ajoute à un nombre grandissant de recherches concernant les microplastiques présents dans les zones les plus vierges de la planète. Une autre étude publiée en octobre 2026 a permis d'en découvrir dans le manteau neigeux recouvrant les plus hauts pics de la Sierra Nevada. Les microplastiques sont liés à des problèmes de santé tels que des maladies cardiaques ou un déclin cognitif, rendant leur omniprésence inquiétante et leur compréhension urgente.

Bien que certaines études aient déjà mesuré la présence des microplastiques et la façon dont ils se déplacent à travers le réseau alimentaire marin, il n’existe que peu de recherches concernant les manières directes et indirectes dont ces microparticules s’accumulent sur la terre ferme. « Ce projet dépasse la simple observation de contaminations. Il a pour but de quantifier les niveaux de plastique et de comprendre les liens avec l’activité humaine », explique Matthew Campen, spécialiste des microplastiques présents dans le corps à l’Université du Nouveau-Mexique n’ayant pas participé à l’étude.

« D’un point de vue terrestre, je dirais que c’est nouveau », ajoute Susanne Brander qui dirige l’avancement scientifique du département santé du Pew Charitable Trusts, qui n’a pas participé à l’étude en question.

En 2018, Marcia Ferraz, professeure et vétérinaire en lien avec des politiques locales de conservation des espèces sauvages, a décidé d’ouvrir cette étude en collaboration avec l’un de ses co-auteurs, Michael Noonan, professeur adjoint à l’Université de la Colombie-Britannique Okanagan spécialisé dans la conservation, les déplacements d’animaux et la modélisation statistique.

Le Brésil, pays natal de Marcia Ferraz, s’est révélé être un lieu idéal pour étudier comment ces microparticules de plastique polluent la nature et ce, pour plusieurs raisons. Le pays abrite de nombreux écosystèmes et a fait preuve, ces deux dernières décennies, d’un important développement des activités humaines dans ces zones jadis reculées. Entre 2001 et 2020, l’empreinte environnementale humaine a augmenté de 26 % à l'échelle mondiale, mais a grimpé de 42 % uniquement au Brésil. De plus, des organisations locales suivaient déjà les animaux pour les besoins de l’étude, permettant aux auteurs de cette dernière de bénéficier de données sur la façon dont la proximité humaine affecte les niveaux de microplastiques.

Certains résultats sont plus inattendus. Marcia Ferraz note que la quantité de plastique détectée est relativement constante chez les espèces observées et ce, malgré leur taille, morphologie et régime alimentaire. « Cela signifie que les plastiques sont partout », conclut la chercheuse. « C’est indépendant des chaînes alimentaires. »

L’un des plus jeunes animaux étudiés possédait la plus haute quantité de microplastiques dans le sang. Marcia Ferraz estime que c’est parce que les jeunes animaux sont plus curieux. « Peut-être se rapprochent-ils des humains », suggère-t-elle.

Ces animaux n’ont pas été choisis au hasard : ils font partie intégrante de l’écosystème et de la culture du Brésil. Marcia Ferraz se revoit, enfant, dessiner des tamanoirs. Le tapir, en revanche, bien qu’étant le plus grand mammifère endémique, possède une moins bonne réputation. Au Brésil, on qualifie une personne étourdie ou stupide d’« anta », le mot portugais pour tapir. Pourtant, ces créatures à l’allure étrange ont un rôle crucial, puisqu'elles digèrent puis dispersent des graines sur de larges périmètres.

« Ce sont les jardiniers de la forêt », indique Marcia Ferraz. « Sans eux, l’écosystème serait en danger. »

La population de tamanoirs, en revanche, décline dans la majeure partie du pays. Dans la savane du Cerrado, berceau historique de l’espèce, le développement des activités humaines s'est accéléré, soulevant des inquiétudes concernant le bien-être de la population de ces mammifères, indique Michael Noonan. Avec la multiplication des routes traversant leur habitat afin d'accompagner le développement rapide du pays, les tamanoirs sont plus souvent heurtés par des véhicules.

L’étude présente toutefois des limites : les instruments utilisés par les chercheurs ne sont pas en mesure de détecter les particules les plus petites et les plus dangereuses : les nanoplastiques. C'est parce qu'elles sont plus rapidement absorbées par l’organisme, explique Matthew Campen. « Je ne pense pas que cela change la conclusion de l’étude », ajoute-t-il. « En réalité, je pense que si nous avions eu accès à ces données, cela n’aurait fait qu’appuyer nos résultats. »

Par ailleurs, l’étude n’a pas pu se prononcer sur l’impact sur la santé des animaux présentant des microplastiques dans le sang. Marcia Ferraz a observé des effets sur la fertilité lors d’expériences menées en environnement contrôlé, mais conduire ces expériences sur le terrain, dans des zones que l'on ne peut parfois atteindre qu'en hélicoptère, constitue un plus grand défi.

Ces résultats révèlent également un autre obstacle à la recherche sur les microplastiques. Dans la course pour comprendre les effets de la pollution plastique, il est de plus en plus difficile de trouver des zones de contrôle, c’est-à-dire des lieux dépourvus de cette pollution.

« La production de plastique ou de produits chimiques n’est pas quelque chose que l’on peut contenir dans un espace urbain ou dans des usines », explique Susanne Brander. « Ces produits et ces particules sont mobiles. Ils se déplacent dans l’eau, ils se déplacent dans l’atmosphère. »