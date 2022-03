La saison des allergies durera deux fois plus longtemps à la fin du siècle

Pour des millions de personnes à travers le monde, le printemps, ses arbres et ses plantes en fleurs qui libèrent quantité de pollen, sont synonymes de saison des allergies. Et à cause du changement climatique, celle-ci va s’aggraver. En effet, le réchauffement planétaire allonge la période végétative des plantes et donc les risques allergiques pour la santé des humains.

Selon une étude parue mardi dans la revue Nature Communications, la quantité de pollen produite durant la saison de floraison pourrait augmenter de 40 % d’ici à 2100. Il est donc urgent de mieux comprendre les facteurs à l’origine de cette augmentation. Bien que les sécheresses et la chaleur nuisent aux forêts et aux prairies, certains herbages, certaines mauvaises herbes et certains arbres produisant du pollen allergène apprécient les températures toujours plus élevées et les fortes concentrations de de dioxyde de carbone. Grâce à celles-ci, ces plantes s’épanouissent davantage et donnent plus de feuilles.

Selon une autre étude s’étant penchée sur les tendances polliniques historiques, en Amérique du Nord, la saison du pollen arrive en moyenne 20 jours plus tôt et dure huit jours de plus qu’il y a 30 ans, et 20 % de pollen en plus est produit.

Mais la nouvelle étude va plus loin et nous donne un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler la saison du pollen à la fin du siècle : celle-ci débuterait jusqu’à 40 jours plus tôt, se terminerait 19 jours plus tard et donnerait lieu à une augmentation de 40 % de la production de pollen.

« Le pollen a un impact immense sur la santé publique », déclare Allison Steiner, spécialiste de l’atmosphère de l’Université du Michigan à l’origine de l’article de recherche. « Tant de personnes sont affectées par les allergies saisonnières, et les modèles prédictifs pour le pollen ne sont vraiment pas optimaux. »