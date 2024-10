L'Amazone, fleuve le plus majestueux du monde

Le fleuve, nous racontent les habitants, n’est plus comme avant. Il est plus méchant. Il arrache des terres le long de ses rives. Ici, tout comme dans la forêt inondable, la construction des maisons tient compte des hausses du niveau de l’eau, mais les pilotis et les rez-de-chaussée surélevés ne suffisent plus lorsque le sol en dessous se dérobe, emporté par les eaux. La maison que Felipe et moi louons à Vila Progresso, le plus grand village de l’archipel, est pourvue d’un porche qui se trouve à une cinquantaine de mètres de la berge. Il y a dix ans, il donnait sur une autre rangée de maisons qui se si­tuaient entre le fleuve et nous. Toutes se sont écroulées. Terra caida, disent les habitants de Bailique : la terre effondrée.

La jeune mère triste avec qui j’ai discuté la veille sait que la maison de sa famille au bord de l’eau est condamnée. Elle travaille à Bailique, où elle est cogérante d’une coopérative de pêche, mais son mari a emmené les enfants vivre à Macapá. C’est la ville la plus proche, à douze heures de bateau en amont du fleuve. L’accès à la scolarité y est plus fiable. Il y a bien quelques écoles sur les îles, mais il est maintenant difficile d’y aller. L’érosion des berges ronge ainsi le terrain d’un groupe scolaire qui va de la maternelle au lycée, ici à Vila Progresso. Et l’Amazone étant le seul véritable axe de circulation, les bateaux à moteur ne peuvent pas acheminer les écoliers lorsque les crues détruisent un ponton ou qu’un chenal d’accès se remplit subitement de vase charriée par le fleuve.

La terra caida n’est pas la seule catastrophe en cours dont nous entendons systématiquement parler. L’eau douce puisée dans le fleuve, qui approvisionne traditionnellement les foyers de l’archipel de Bailique, a maintenant un goût salé de nombreux mois de l’année. Suffisamment pour ne plus être potable et ne plus convenir à la cuisine et à la lessive. Les cultivateurs d’açaï se demandent quant à eux ce qu’il adviendra des petites parcelles d’arbres qu’ils gèrent et où ils grimpent pour récolter les baies. Les sols plus salés endommageront-ils les racines ? Modifieront-ils les récoltes ? Les familles de pêcheurs, de leur côté, observent la diminution, voire la disparition, des espèces d’eau douce dont elles dépendent – le poisson du mato, la forêt tropicale – pendant les mois aux eaux salées. Un pêcheur a raconté à Felipe qu’il avait appris à déceler une salinité élevée : l’eau scintille différemment, lui a-t-il expliqué.