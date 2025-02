Le plus grand iceberg du monde fait route vers la Géorgie du sud

En avril 2024, son voyage s'est heurté à un nouvel obstacle : une colonne de Taylor, « un courant circulaire qui se forme à la verticale d'un mont sous-marin et empêche les objets d'avancer », selon la définition du British Antarctic Survey.

Après s'être à nouveau libéré en décembre dernier, A23a navigue actuellement sur le courant circumpolaire antarctique. « C'est le courant le plus puissant de la planète », indique Meijers.

« Il va se diriger plus ou moins directement vers la Géorgie du Sud », poursuit-il. L'île abrite des otaries à fourrure, des albatros, des manchots papous et bien plus, c'est un véritable refuge pour la faune de la région.

Sur sa trajectoire actuelle, A23a va bientôt atteindre un virage serré dans le courant. « L'iceberg pèse mille milliards de tonnes, il n'est donc pas taillé pour ce genre de manœuvre », ajoute le scientifique. S'il dépasse ce virage, il pourrait à nouveau s'échouer, puis repartir après s'être brisé ou avoir suffisamment fondu. « Difficile de prévoir ce qu'il fera », reconnaît-il.

UN DANGER POUR LA GÉORGIE DU SUD ?

Si l'iceberg s'immobilise sur le plateau continental aux abords de la Géorgie du Sud, il pourrait entraver la circulation des manchots et des phoques entre la zone où ils se reproduisent et celle où ils chassent. Comme nous l'explique Meijers, cet obstacle « forcerait les adultes à nager plus longtemps, à consommer plus d'énergie et donc à rapporter moins de nourriture », ce qui se traduirait par une augmentation de la mortalité et potentiellement une aggravation des conséquences de la grippe aviaire pour les manchots, mais aussi pour les phoques.