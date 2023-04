Le Svalbard, aux avant-postes du réchauffement climatique

« On se sent tout petit », souffle Stefano Unterthiner en parlant du Svalbard, l'archipel norvégien perché dans le Haut-Arctique, où il a passé un an avec sa famille.

En 2019, le photographe italien s'est installé avec sa femme Stéphanie, leur fils et leur fille à Longyearbyen, la plus grande agglomération du Svalbard.

Ils se sont tout de suite sentis à l'aise. Bien que la ville ne compte qu'environ 2 100 habitants - scientifiques, touristes et étudiants pour la plupart, ils viennent du monde entier et représentent une cinquantaine de nationalités.