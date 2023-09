Les arbres les plus résistants de la planète sont en train de mourir

Ces forêts fantômes représentent peut-être le signal le plus clair de l’inexorable progression de l’eau salée à l’intérieur de ce qui fut autrefois des écosystèmes d’eau douce. Bien qu’ils soient plus résistants au sel que les frênes, les chênes et d’autres espèces partageant leur environnement forestier humide, les cyprès chauves ne peuvent pas survivre longtemps avec une salinité de leur eau de plus de 2‰. Celle de l’océan Atlantique peut dépasser 35‰, et l’élévation du niveau de la mer est plus rapide le long de la côte Est que presque partout ailleurs sur la planète. Autour de Wilmington, le plus grand port de Caroline du Nord, il a ainsi augmenté d’environ 30 cm depuis 1950 et devrait encore monter d’au moins autant d’ici à 2050.

Pour l’heure, l’eau salée ne menace pas les arbres de la Black River. Mais, plus en aval, au niveau du cours inférieur du fleuve Cape Fear, au moins 300 ha de zones humides boisées se sont transformées en marais maritimes depuis les années 1950, l’eau devenant de plus en plus saumâtre, selon des recherches récentes de l’université de Caroline du Nord à Wilmington. Une fois que la salinité moyenne annuelle atteint le seuil de 2‰, la transformation de la forêt en marais salé devient inévitable.