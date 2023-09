Les conditions météorologiques extrêmes de l'été 2023 seront-elles la nouvelle norme ?

« Nous pouvons affirmer, avec une grande confiance, que nous n'assisterions pas aux extrêmes météorologiques sans précédent de l'été que nous venons de vivre sans un réchauffement d'origine anthropique dû à la pollution par le carbone générée par les combustibles fossiles », déclare Michael Mann, directeur du Penn Center of Science, Sustainability and the Media, par email.

Mais il affirme que les analyses qui tentent d'attribuer des événements spécifiques au changement climatique peuvent parfois passer à côté d'une perspective plus large : le réchauffement affecte des schémas météorologiques à plus long terme, par exemple en déformant le jet stream, la bande de vents d'ouest qui fait le tour de l'hémisphère nord. Un certain nombre de chercheurs craignent que le réchauffement de l'Arctique n'affaiblisse le jet stream, permettant ainsi à l'air chaud des tropiques de remonter vers le nord et de prolonger les vagues de chaleur, d'alimenter les incendies de forêt et de faire fondre l'Arctique.

C'est pourquoi, explique Mann, dont le dernier livre sur le changement climatique sera publié dans le courant du mois, il « préfère parler de l'impact du changement climatique sur les processus de base liés à tous ces événements, ce qui inclut non seulement le fait évident que les vagues de chaleur sont plus fréquentes et plus intenses sur une planète en réchauffement, mais aussi le fait que les continents plus chauds perdent davantage d'humidité par évaporation en été. »

Ce qui pourrait sembler n'être qu'une vague de chaleur peut déclencher une cascade de catastrophes. Des sécheresses plus graves entraînent des incendies de forêt plus dévastateurs. En outre, une atmosphère plus chaude peut contenir davantage de vapeur d'eau, de sorte que lorsque la pluie arrive, elle est souvent plus lourde et plus susceptible d'entraîner des inondations.

Stephen MacAvoy, du département des sciences de l'environnement de l'American University, ajoute que la clé pour comprendre l'avenir des conditions météorologiques est de supposer une augmentation des phénomènes « extrêmes et erratiques ».

« Les conditions actuelles ne seront pas nécessairement aggravées », explique-t-il. « Si le temps est sec, il ne deviendra pas nécessairement plus sec. Et si c'est humide, ce ne sera pas forcément plus humide. Mais il y a de fortes chances que ce soit étrange, franchement. Le Texas ne s'attendait pas à être gelé en 2021 ».

UNE NOUVELLE DÉFINITION DE L'ÉTÉ

Les chercheurs en climatologie s'accordent toutefois sur le fait que l'été que nous venons de vivre ne sera pas une anomalie sur les registres. Il se peut que nous ne connaissions pas de conditions extrêmes de même ampleur l'année prochaine ou l'année suivante, mais nous les connaîtrons encore et encore.

« En ce qui concerne les conditions météorologiques extrêmes, nous devons nous y habituer », abonde MacAvoy. Mais il réfute l'idée que 2023 présage d'une « nouvelle normalité. »

« Cette formulation me pose problème », explique-t-il. « La normalité implique la stabilité, et nous ne sommes pas dans une nouvelle normalité, car tout change et continuera de changer. »