Les solutions pour lutter contre le changement climatique existent déjà

D’autres types de géo-ingénierie reposent sur la pulvérisation d’aérosols réfléchissant la lumière du soleil dans l’air ou l’installation d’un miroir spatial géant pour bloquer les rayons du soleil.

Les études mettent toutefois en garde des dangers potentiels liés au déploiement de ces solutions, dont nous savons peu de choses.

RESTAURER LES ÉCOSYSTÈMES

La plantation d’arbres, la restauration des herbiers marins et le recours aux cultures de couverture en agriculture pourraient contribuer l'absorption d’importantes quantités de dioxyde de carbone.

La forêt amazonienne, qui était un important puits de carbone, ne le serait désormais plus selon une étude parue en 2021.

La restauration et la protection de la nature pourraient contribuer à hauteur de 37 % à l’atténuation des changements climatiques nécessaire pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris à l’horizon 2030. Protéger ces écosystèmes bénéficierait également à la biodiversité, ce qui constituerait une solution gagnante pour la nature.

S’ADAPTER COÛTE QUE COÛTE

À travers le monde, les populations ont déjà conscience que l’adaptation doit faire partie de la réponse au changement climatique. Dans les villes côtières vulnérables aux inondations et les régions de plus en plus en proie à la sècheresse et aux incendies, une nouvelle vague d’initiatives axées sur le développement de la capacité d’adaptation voit le jour. Ces actions touchent notamment à la gestion et à la prévention de l’érosion, à la création de micro-réseaux et d’autres systèmes énergétiques capables de résister aux perturbations ainsi qu’à la conception de bâtiments en tenant compte de la montée des eaux.

La promulgation l’année dernière de l’Inflation Reduction Act (loi sur la réduction de l’inflation) aux États-Unis a constitué un investissement historique dans la lutte et l’adaptation au changement climatique.

Des ouvrages récents comme Drawdown (Stagnation) ou encore Designing Climate Solutions (Élaboration de solutions au changement climatique) proposent des solutions audacieuses, mais simples, pour inverser la tendance actuelle. Les idées varient, mais le message est le même : nous disposons déjà de la plupart des outils nécessaires à la lutte contre le changement climatique. Certains concepts, assez généraux, doivent être mis en œuvre par les entreprises et les gouvernements, mais de nombreuses autres idées impliquent des changements que nous pouvons tous faire : réduire sa consommation de viande ou repenser notre façon de nous déplacer par exemple.

« Nous disposons de la technologie pour passer rapidement à un système énergétique propre, écrivent les auteurs de Designing Climate Solutions. Sans tenir compte des bénéfices pour l’environnement, ce futur nous coûtera sensiblement la même chose qu’un avenir dans lequel nous émettons du carbone en grande quantité ».