Les terrils du nord de la France redonnent vie au tourisme régional

« Il semblait fou de parler de tourisme dans un territoire industriel si meurtri socialement et économiquement, mais certains politiciens y croyaient », explique Cyrille Dailliet de la Mission Bassin Minier, l’association chargée de la restructuration de la zone.

Tous les terrils ne peuvent pas être réhabilités : certains sont encore trop dangereux, et d’autres se portent mieux en tant que réserves naturelles. Une surveillance aérienne permet de contrôler la combustion de certains terrils à l’aide de caméras infrarouges. La Mission Bassin Minier a cherché à créer des liens entre les terrils, principalement le long des voies ferrées qui transportaient autrefois le charbon, afin de les utiliser à la fois comme des corridors biologiques pour la faune et comme des zones de nature récréatives pour les humains.

En 2012, l’UNESCO a inscrit le bassin minier dans son patrimoine mondial, le reconnaissant comme un paysage culturel vivant en pleine évolution qui symbolise l’histoire industrielle de l’Europe. Les célèbres montagnes noires de la région ont soudain obtenu le même statut que les pyramides de Gizeh. La population locale, surprise et pleine de fierté, a ainsi commencé à voir sa région avec un tout nouveau regard.

Au mois de décembre de cette même année, le Louvre-Lens a enfin ouvert ses portes sur une ancienne mine de charbon de la ville de Lens, et ses somptueux jardins s’étendent sur un terril aplati. Ce premier avant-poste du musée le plus populaire du monde a offert une reconnaissance internationale à la région, lui donnant ainsi de l’espoir pour l’avenir. Cette année, le musée célèbre son dixième anniversaire et propose pour l’occasion un large éventail d’événements.

UN ÉCOSYSTÈME TOURISTIQUE EN PLEINE EXPANSION

À Lens, le taux de chômage est en baisse constante depuis qu’il a atteint les 15,5 % en 2009, le plus haut niveau de son histoire. Au premier trimestre 2021, malgré la pandémie, la région a enregistré un taux de chômage de seulement 9,4 %. Les entreprises du tourisme dans le secteur privé suivent désormais l’important investissement public initial. Cyrille Dailliet explique : « Nous avons commencé de zéro et nous ne sommes encore qu’au début d’une approche stratégique pour l’économie du tourisme qui s’étendra sur des décennies. »

Des entrepreneurs locaux commencent à émerger avec des idées créatives de logements et expériences pour la région. Dans le village de Bruille-lez-Marchiennes, Françoise Hennebert a ouvert la Roul’hôte : une chambre d’hôte installée dans une roulotte construite sur-mesure. Créée par un artisan charpentier spécialisé dans les cabanes dans les arbres, cet hébergement vient compléter les gîtes de briques qu’elle proposait déjà. Près de Lens, la Maison d’Ingénieur, une ancienne maison d’ingénieur des mines, accueille désormais les visiteurs dans son restaurant et ses chambres d’hôtes.

Dans la ferme des Chevrettes du Terril, située au cœur d’un ancien site minier à Rieulay, Julien et Paola Graf se sont lancés dans une aventure d’agriculture durable qui s’est transformée en attraction touristique. Leur troupeau de chèvres paît l’herbe du terril, et préserve ainsi sa végétation et favorise sa biodiversité, tout en produisant du lait biologique utilisé pour faire, entre autres, du fromage et du savon.

Olivier, le frère de Julien, a quant à lui ouvert un bar-restaurant sur les lieux, où il propose de déguster du fromage de chèvre et des spécialités régionales tout en sirotant une bière locale. La très appréciée « rando biquette » sur le terril permet aux visiteurs de se joindre aux transhumances quotidiennes de Julien, et d’écouter ses anecdotes tout en admirant les chèvres de la ferme.

« Ces terrils sont emblématiques dans la région », affirme Graf, qui est originaire de la ville de Douai. « En grandissant, quand on revenait d’un voyage et qu’on voyait les terrils depuis l’autoroute, on savait qu’on était arrivés chez nous. Chacune de ses pierres est passée entre les mains de mineurs. Si ces terrils étaient recouverts de forêts, on ne pourrait pas s’en souvenir. »