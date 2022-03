L'hiver alpin menacé par le réchauffement climatique

Pour inverser la tendance, Felix Keller, un glaciologue suisse, a eu une idée. Il a grandi dans un village à côté de Saint-Moritz, berceau du tourisme hivernal dans les Alpes. C’est là que je l’ai rencontré l’an dernier. Il m’a amenée à l’hôtel Morteratsch tout proche, où il m’a montré une photographie en noir et blanc de Guillaume de Prusse, prise en 1919. Le dernier prince héritier d’Allemagne et son entourage se tenaient radieux sur le glacier Morteratsch, qui se trouvait à l’époque juste à côté de l’hôtel. Une épaisse couche de glace recouvrait toute la vallée.

Avec le glaciologue, nous nous sommes rendus à cet endroit précis. Au cours du siècle qui a suivi la visite du prince héritier, les mélèzes et les pins ont pris le dessus ; à la fin de l’été, les habitants s’y rendent pour aller y ramasser des champignons et des airelles. Désormais hors de vue, le glacier Morteratsch s’est retiré à plus de 1,5 km de la vallée.

Depuis 1850, les glaciers des Alpes ont perdu deux tiers de leur volume. Et la fonte s’accélère. « Si nous n’agissons pas, ils vont tous disparaître, alerte Matthias Huss, glaciologue à l’École polytechnique fédérale de Zurich. Par « agir », le scientifique entend réduire de façon drastique les émissions de carbone à l’origine du réchauffement climatique.

Felix Keller a eu sa fameuse idée un jour d’été, en 2015, alors qu’il était en train de pêcher dans un lac alimenté par les eaux de fonte du Morteratsch. La farine glaciaire (particules de roche) rendait l’eau trouble et rien ne mordait. C’est alors qu’il s’est dit: ne pourrait-on pas conserver en altitude une partie de cette eau de fonte pour la transformer ensuite en glace ?

Le glaciologue Hans Oerlemans, un ami et collègue de Felix Keller qui étudie le Morteratsch depuis 1994, a ajouté un élément essentiel : l’eau de fonte devrait être convertie en neige fraîche, qui reflète 99 % de la lumière du soleil et pourrait protéger la glace en été. D’après les calculs de Hans Oerlemans, couvrir seulement 10 % de la surface du glacier, dans la zone où la plus grande perte de glace se produit, lui permettrait de recommencer à avancer au bout de dix ans. Les deux glaciologues étaient surexcités devant cette idée d’une telle simplicité.

Quelques domaines skiables de haute altitude ont déjà commencé à isoler des parcelles de glaciers en les couvrant de tissu. Pour sauver le Morteratsch, Felix Keller et Hans Oerlemans estiment qu’il faudrait en recouvrir près de 80 ha avec une couche de neige de plus de 9 m chaque année – ce qui représente plus de 2,5 millions de tonnes. Or produire une telle quantité avec des canons à neige classiques consommerait beaucoup trop d’énergie.

Pour ce projet, qu’ils ont baptisé « MortAlive », Felix Keller a demandé l’aide de chercheurs d’universités suisses, d’une grande entreprise de téléphériques et de Bächler Top Track AG, un fabricant de canons à neige. L’équipe a conçu un plan dans lequel sept conduites de neige (snow cables), semblables à des tuyaux d’arrosage longs de près de 1 km chacun, seraient suspendues entre deux moraines flanquant le Morteratsch. L’eau d’un lac d’eau de fonte situé à une altitude plus élevée – qui devrait bientôt se former sur un glacier voisin– s’écoulerait à travers les tuyaux, serait projetée par des buses et tomberait sous forme de neige sur le glacier. Et le tout, sans aucune électricité.