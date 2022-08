L'Inde réinvente sa stratégie énergétique - et le climat mondial pourrait en bénéficier

Aujourd’hui, le pays se mobilise pour faire face au changement climatique avec la création de quarante-cinq parcs solaires et un programme pour faire passer à l’électricité 40 % des autobus, 30 % des voitures particulières et 80 % des véhicules à deux et trois roues d’ici à 2030. Mais aussi avec l’objectif de devenir un leader mondial dans la production d’hydrogène comme alternative aux énergies fossiles.

Pourtant, l’expansion rapide de sa classe moyenne fera augmenter la consommation d’énergie au cours des deux prochaines décennies plus que partout ailleurs. Pour répondre à la demande, l’Inde restera probablement fortement dépendante du charbon pendant encore de nombreuses années, tout en continuant à accroître ses importations de pétrole. L’avenir de la planète dépend, à bien des égards, de la voie que choisira d’emprunter le pays, entre la poursuite de sa croissance économique et la nécessité de ralentir ses émissions.

L’Inde est le quatrième plus gros émetteur de gaz à effet de serre, derrière la Chine, les États-Unis et l’Union européenne. Le Premier ministre Narendra Modi s’est engagé à atteindre le zéro émission nette d’ici à 2070, soit vingt ans après l’échéance que se sont fixée les États-Unis et dix ans après celle de la Chine. L’Inde a également promis de réduire l’intensité de ses émissions – c’est-à-dire le volume d’émissions par unité de produit intérieur brut – avant la fin de la décennie à 45 % de moins qu’en 2005. Cependant, les émissions totales du pays devraient continuer à augmenter jusqu’en 2045 environ.

L’horizon lointain du zéro émission nette, de même que l’obstination à utiliser l’intensité des émissions plutôt que les émissions elles-mêmes pour mesurer les progrès ont déçu certains écologistes. Les autorités indiennes affirment cependant que le pays fait plus que sa part dans les limites d’une nation en développement. Jusqu’à il y a une quinzaine d’années, la position de l’Inde consistait à dire qu’il revenait aux nations industrialisées de résoudre le problème du changement climatique, parce qu’elles avaient rejeté du CO2 dans l’atmosphère bien avant que l’empreinte carbone de l’Inde se montre aussi importante.

Au milieu des années 2000, le problème du climat suscitant une inquiétude grandissante, l’Inde s’est montrée plus disposée à chercher des solutions. « Le sentiment de ne plus pouvoir se contenter de trouver un bouc émissaire grandissait », relate R.R. Rashmi, représentant de l’Inde dans les négociations sur le climat durant de nombreuses années et désormais membre de l’Institut de l’énergie et des ressources (TERI) de New Delhi. « Le problème est mondial ; tout le monde doit partager le fardeau. »

Pour l’Inde, les raisons de s’inquiéter sont nombreuses. L’élévation du niveau de la mer menace les 7 520 km du littoral indien et, de fait, des dizaines de millions de personnes. Ce printemps, une vague de chaleur prolongée a fait grimper les températures au-dessus de 45 °C dans une grande partie du pays, flétrissant les cultures dans les champs. Les sécheresses sont de plus en plus intenses et les cyclones frappent les côtes de plus en plus violemment, inondant les zones urbaines.