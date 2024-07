Grâce à ses défenseurs, cette île des Palaos abrite une biodiversité extraordinaire

Les pêcheurs sont revenus plus tard avec du riz, de la bière, 20 000 dollars en liquide et la promesse d’un virement de 30 000 dollars supplémentaires. Réparti entre les membres de l’équipe, ce pot-de-vin équivalait à un an de salaire par garde. Les braconniers pensaient s’en tirer ainsi. Mais, pour Hercules Emilio, responsable de la conservation au sein de l’équipe, pas question d’accepter. « On sait que, en définitive, on fait ça pour notre peuple, pour la génération à venir », explique celui qui a grandi sur Hatohobei, à une soixantaine de kilomètres à l’ouest de l’atoll.