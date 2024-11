Arctique : ces femmes mènent de front les recherches sur le changement climatique

Selon elle, le changement est venu graduellement avec la montée en puissance, qui n’a que trop tardé, des femmes dans la science et dans les domaines nécessitant un travail de terrain en immersion. Julia Boike, chercheuse à l’Université Humboldt de Berlin et à l’Institut Alfred-Wegener de Potsdam, faisait encore partie de la minorité lorsqu’elle a commencé à collecter des données sur le pergélisol en 1998. L’an dernier, cependant, en regardant autour d’elle, elle a remarqué que pour la première fois son équipe de trois personnes était entièrement composée de femmes. L’atmosphère de travail s’est améliorée, dit-elle, ainsi que la nourriture et l’hygiène générale. Mais dans le même temps, leurs missions se sont compliquées à cause du changement climatique, qu’elles documentent. « Les précipitations ont augmenté, souligne-t-elle, et la période durant laquelle il y a un manteau neigeux s’est réduite. » Le rétrécissement de la glace de mer signifie que les ours polaires du Svalbard passent plus de temps à terre, chose qui complique le travail de terrain de Julia Boike ; en effet, hors de question de rejoindre son site de recherche habituel lorsqu’il y a des prédateurs dans les parages.