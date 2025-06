La slow fashion cultive sa fibre éthique

La jeune femme est la fondatrice de SukkhaCitta, marque de mode associée à des centaines d’agriculteurs et d’artisans indonésiens à Java et dans les îles voisines de Flores et Bali, ainsi qu’au Timor occidental. C’est son entreprise qui est à l’origine de ces cultures en plein essor. S’il existe une multitude de variétés d’indigo, celle couramment cultivée à Ambarawa nécessite un fort ensoleillement. Or Denica Riadini-Flesch se refusait à abattre des arbres pour favoriser sa culture. Elle a donc proposé aux agriculteurs de planter de l’indigo de l’ Assam, variété se plaisant à l’ombre. Aujourd’hui, la forêt est remplie d’indigotiers qui procurent des revenus vitaux à la communauté et alimentent les teintures pour les créations de SukkhaCitta.

Parmi celles-ci figure la tenue de Denica Riadini-Flesch, dont la couleur noire a été obtenue après trente passages successifs dans des bains de feuilles d’indigo fermentées. Mais ce colorant naturel n’est qu’un ingrédient de la chaîne de production radicalement transparente de SukkhaCitta. Chaque pièce de la collection Farm to Closet (« De la ferme au dressing ») est fabriquée exclusivement à partir de plantes, depuis les fibres naturelles traçables aux teintures végétales issues de l’agriculture régénératrice. Les fibres de coton sont filées à la main et tissées sur des métiers manuels. Les tissus sont richement décorés par des artisans locaux selon la technique du batik – les motifs sont dessinés à la main, avec application de « réserves » de cire –, puis trempés dans des cuves de teinture, séchés au soleil et, enfin, coupés et cousus pour confectionner des vêtements. L’ensemble du processus, des semis à l’habit fini, prend entre 60 et 180 jours. Une fois terminés, les articles sont expédiés dans la boutique principale de SukkhaCitta à Jakarta, commercialisés en ligne, ou vendus dans des magasins haut de gamme à Singapour et à New York, où les clients ont de plus en plus tendance à dépenser leur argent pour une robe élégante ou un pantalon conçus par des marques qui font de leur impact social et environnemental une priorité.