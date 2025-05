Jeremy Jones se bat pour que nos hivers restent froids

À cause de la fermeture précoce des stations, les pistes reculées sont plus peuplées que jamais, témoigne Jeremy Jones. La répartition de la neige sur la montagne est plus complexe et les risques d’avalanche sont plus grands. Jeremy Jones redouble donc de prudence ces derniers temps. « Quand je fais mes ascensions vers les pistes reculées et que je dois vraiment faire des efforts, mon mantra c’est “Si ce n’est pas un grand oui, alors c’est non” », explique-t-il. « Et je pense être plus patient avec les montagnes. Mais je pratique toujours mon sport. » Tout comme une floppée de snowboardeurs et de skieurs qui espèrent tous que le plaisir sera plus long l’année qui suit.