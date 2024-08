Méditerranée : un yatch a été coulé par une tornade marine en Sicile

Des changements de direction du vent à différentes hauteurs peuvent provoquer une rotation.

« Imaginez que, juste au-dessus de l’océan, le vent souffle dans une direction », illustre Peter Inness, météorologue à l’Université de Reading. Si plus haut, du vent souffle dans une autre direction, « l’air qui se trouve entre ces deux niveaux de vent se met à tourner autour de l’axe horizontal ».

L’air chaud situé en dessous s’élève et « dans ce processus, ces parcelles d’air en rotation sont également soulevées et étirées, et peuvent se concentrer à la surface de l’eau, créant ainsi un tourbillon », poursuit le BOM.

L’air est alors aspiré vers le haut et la rotation s’intensifie, comme lorsque l’on enlève le bouchon de la baignoire, explique Innes : « l’eau qui s’écoule dans le trou d'évacuation se met à tourner très intensément parce qu’elle est aspirée vers le bas ».

Le processus peut être comparé aux méthodes des patineurs artistiques, ajoute Sills : « Lorsqu’ils ramènent leurs bras contre leur corps, leur vitesse de rotation augmente. »

UN DANGER POUR LES BATEAUX ?

Bien que le vent associé aux trombes puisse atteindre les 90 kilomètres par heure, elles se déplacent généralement à moins de 40 kilomètres par heure, sont de courte durée et ne causent pas beaucoup de dégâts. « De manière générale, elles ne restent sur un point donné que pendant quelques minutes », précise le BOM.

Lorsqu’il a coulé, le Bayesian était amarré pour la nuit. Bien qu’évoquée, l’hypothèse d’une trombe marine n’a pas encore été confirmée.

« Il faisait nuit et nous n’avons pas d’images de l’événement », révèle Luca Mercalli, président de la Société météorologique italienne, dans un e-mail.

Les bateaux sont conçus pour se redresser lorsqu’ils sont renversés par des vents violents. « Ces voiliers sont dotés d’une grande et lourde quille qui permet de les attirer vers le haut lorsqu’ils commencent à basculer », décrit Sills.

Cependant, si de l’eau pénètre dans l’embarcation, cette dernière peut bel et bien perdre sa flottabilité. « Une fois le bateau renversé, l’eau et les vagues peuvent s’infiltrer par les portes ouvertes. Il commence alors à prendre l’eau, puis se met à couler. »

Sont également dangereux pour les bateaux les changements rapides dans la force et la direction du vent, selon Innes, qui peuvent les faire « se balancer très violemment d’avant en arrière ».

UN PHÉNOMÈNE ACCENTUÉ PAR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ?

Une étude a révélé que, au large des îles Baléares, en Espagne, les trombes d’eau sont plus fréquentes lorsque les températures de surface de la mer sont plus élevées, notamment entre 23 et 26 °C.

Cette année, « la Méditerranée [dépasse de plus de 2,5 °C] sa température moyenne », ce qui, selon Mercalli, constitue une « anomalie considérée comme "extrême" ». Ces eaux inhabituellement chaudes pourraient être la conséquence à la fois du changement climatique et de la variabilité annuelle des températures.

Certains scientifiques craignent que le changement climatique ne provoque à terme une augmentation du nombre de tornades, aussi bien sur l’eau que sur la terre ferme.

« Le réchauffement climatique augmentera tous les événements météorologiques extrêmes, car il injecte davantage d’énergie dans l’atmosphère », prédit Mercalli.

Les experts évitent néanmoins d’affirmer qu’il existe un lien certain avec le changement climatique. « Les trombes d’eau sont des phénomènes de très courte durée et d’échelle locale, et il est donc difficile de les attribuer aux effets du changement climatique », explique le BOM.

La Méditerranée se réchauffe plus rapidement que le reste de notre planète. Bien que le changement climatique entraîne bel et bien un réchauffement des températures de surface de la mer, nous ne savons pas exactement quels seront ses effets sur les autres conditions nécessaires à la formation des trombes marines.

En effet, la formation de trombes ne peut avoir lieu qu'en cas de différence de température entre l’air et la mer. Si l’air se réchauffe au même rythme que les masses d’eau, il est donc peu probable que l’on assiste à une augmentation du nombre de trombes, explique Sills.

De basses pressions sont également nécessaires. « Même quand l’eau est très chaude, si la pression est élevée au-dessus de la Méditerranée, il n’y aura pas d’orage », selon Inness. « Il n’y aura donc pas de trombe marine. »

La direction du vent a également son rôle à jouer. Dans cette région, l’air humide en provenance du nord est en effet plus susceptible de provoquer des orages que les vents secs qui viennent d’Afrique du Nord.