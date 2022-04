Nucléaire, énergies renouvelables, vers quelle transition énergétique se tourner ?

Marc Jedliczka, porte-parole de Négawatt et directeur général de Hespul, s’appuie sur les objectifs de développement durable définis par l’ONU en 2015. Pour lui, le nucléaire « n’est pas une solution soutenable. Transitoirement, il y en a, alors on va l’optimiser en espérant qu’il n’y ait pas de pépin, mais sur le long terme, ce n’est pas une solution. Les solutions vraiment soutenables, ce sont les énergies renouvelables, qu’il faut développer tout de suite ».

Le septième objectif déterminé par l’ONU est la transition électrique et valorise un avenir tourné vers une électricité durable. « Pour garantir l’accès universel à une électricité abordable d’ici à 2030, il est nécessaire d’investir dans des sources d’énergie propres, telles que les énergies solaires, éoliennes et thermiques ».

Du côté des Voix du nucléaire, le mix énergétique est fortement encouragé, sans pour autant exclure le nucléaire. « Ce serait se priver d’une de nos plus grandes armes » estime la présidente de l’association, qui mise sur l’avenir et les futurs usages potentiels du nucléaire. « Il n’est qu’au début de son histoire. La fission est une découverte scientifique dont on commence à peine à explorer les possibilités, il y a un champ extrêmement large d’applications, de déclinaisons et surtout d’améliorations qui restent à découvrir pour certaines, mais qui pour beaucoup ont déjà été découvertes et attendent d’être industrialisées pour participer encore plus à la décarbonation en profondeur de nos sociétés. »

Pour Jean-Yves Grandidier, le président et fondateur de l’entreprise de production d’énergies renouvelables Valorem, le nucléaire n’est pas l’avenir. « C’est une énergie qui n’a pas résolu ses problèmes de fin de vie, on ne sait pas encore comment démanteler les réacteurs nucléaires, comment gérer sur le long terme des déchets. Au fur et à mesure des retours d’expériences et des problèmes passés, on a mis en place des systèmes de sécurité afin d’éviter les accidents graves. On sait que les risques sont faibles, mais les conséquences sont importantes. Cela augmente les coûts de production. »

Année après année, les très peu nombreux, mais dévastateurs accidents nucléaires dans le monde ont nourri des craintes, que Myrto Tripathi elle-même qualifie de légitime. « Les accidents nucléaires sont très médiatisés, cela n’en fait cependant pas des accidents plus graves. Mais on sait bien que c’est difficile de prendre acte de cette réalité, pourtant largement documentée, quand la culture populaire et les opposants à la filière nucléaire en ont à ce point fait un marqueur médiatique. Le bilan sanitaire du nucléaire civil est extrêmement positif » insiste la présidente des Voix du Nucléaire.