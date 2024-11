Découverte du plus grand corail du monde - si grand qu'il est visible depuis l’espace

Plus l’on génère de dioxyde de carbone et plus il est absorbé par les océans, plus il modifie l’équilibre du pH de l’eau, ce qui peut mettre le corail sous contrainte. « Notre crise climatique réchauffe et acidifie les océans, et cela ronge les coraux partout, y compris ce méga-corail », déplore Enric Sala.

Les coraux se servent du carbonate de calcium présent dans l’eau pour former leur squelette. Ainsi, plus les eaux s’acidifient, plus il est difficile pour ces organismes de devenir robustes et d’avoir une bonne santé.

« Exactement comme chez les humains : si vous n’avez pas suffisamment de calcium et de carbonates, vous finissez par avoir de l’ostéoporose, donc vos os commencent à se dégrader et ils peuvent devenir fragiles, explique Helen Findlay. La même chose vaut pour les coraux s’ils ne bénéficient pas des bonnes conditions. »

DE L’ESPOIR POUR LES RÉCIFS

Étant donné que les coraux du monde entier sont touchés par le blanchissement (77 % des récifs coralliens ont été soumis à des températures suffisamment élevées pour entraîner leur blanchissement entre 2023 et 2024), la découverte d’une colonie individuelle de cette taille encore en bonne santé donne espoir quant à leur capacité à se montrer résilients et à survivre à la crise climatique.

« Vous avez ce pilier de vie qui est encore là, explique Molly Timmers. Il vous procure cet émerveillement, cet espoir. Rien qu’en voyant sa taille – au méga-corail – et le fait qu’il survive dans une zone qui n’était pas particulièrement saine. »