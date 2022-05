Tout comprendre sur : la pollution marine

La pollution lumineuse pénètre sous l'eau, créant un monde très différent pour les poissons vivant dans les récifs peu profonds à proximité des environnements urbains. La lumière perturbe les repères normaux associés aux rythmes circadiens, en fonction desquels les espèces ont évolué pour synchroniser leur migration, leur reproduction et leur alimentation. La nuit, la lumière artificielle peut permettre aux prédateurs de trouver plus facilement des proies de poissons plus petits et peut affecter la reproduction des poissons de récif.

LA POLLUTION SONORE

La pollution n'est pas toujours visible. Dans les grandes étendues d'eau, les ondes sonores peuvent se propager sans faiblir sur des kilomètres. La présence accrue de sons forts ou persistants provenant de navires, de sonars et de plates-formes pétrolières perturbe les bruits naturels de l'environnement marin.

Pour de nombreux mammifères marins, comme les baleines et les dauphins, la faible visibilité et les grandes distances rendent la communication sous-marine non visuelle essentielle. Les baleines à dents utilisent l'écholocation, c'est-à-dire des sons qui se reflètent sur les surfaces, pour les aider à « voir » dans l'océan. Les bruits non naturels interrompent la communication, perturbant ainsi les schémas de migration, de communication, de chasse et de reproduction de nombreux animaux marins.

LA POLLUTION PLASTIQUE

La pollution plastique s'infiltre dans l'océan par ruissellement et même par déversement délibéré. La quantité de plastique dans l'océan Atlantique a triplé depuis les années 1960. La plaque d'ordures flottant dans l'océan Pacifique, d'une superficie de près de 620 000 miles carrés, soit deux fois la taille du Texas, est une illustration éloquente de notre problème de plastique.

L'un des principaux coupables est le plastique à usage unique, utilisé une fois avant d'être jeté à la poubelle ou directement dans l'océan. Ces articles à usage unique sont consommés accidentellement par de nombreux mammifères marins. Les sacs en plastique ressemblent à des méduses, un aliment commun pour les tortues de mer, tandis que certains oiseaux de mer mangent du plastique car il libère un produit chimique qui lui donne une odeur de nourriture naturelle. Les filets de pêche abandonnés dérivent pendant des années, prenant au piège les poissons et les mammifères.

Des morceaux de plastique tourbillonnent dans toute la colonne d'eau, s'enfonçant même dans les profondeurs les plus profondes de l'océan. Les scientifiques ont trouvé des fibres de plastique dans les coraux de l'océan Atlantique et, plus inquiétant encore, ils ont constaté que les coraux préféraient le plastique à la nourriture. Les mammifères marins mourants, échoués sur le rivage, contiennent également du plastique dans leur estomac.