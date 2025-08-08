Les célèbres lacs roses d’Australie sont en train de disparaître

TEINTES DE ROSE

Les lacs salés d'Australie offrent un kaléidoscope de couleurs. Certains sont d'un jaune luminescent, d'autres d'un orange virant au kaki et d'autres encore, ceux qui présentent les conditions les plus extrêmes, d'un rose fluo. Cette couleur rose est le résultat de la présence de deux organismes extrêmophiles : Dunaliella salina, une microalgue, et Salinibacter ruber, une bactérie halophile. Lorsqu'ils sont exposés à la lumière du soleil, ces organismes produisent du bêta-carotène, le même pigment qui donne aux carottes, aux écrevisses et aux flamants roses leur couleur caractéristique. Le bêta-carotène protège ces organismes des rayons ultraviolets intenses du soleil australien et produit de l'énergie grâce à un processus appelé biosynthèse des caroténoïdes. Cela leur permet de supplanter les organismes photosynthétiques verts dans la course aux nutriments limités dans les lacs roses.

En tant qu'extrêmophiles, D. salina et S. ruber survivent dans des conditions où la plupart des organismes ne peuvent pas vivre. C'est pourquoi ils prospèrent dans les lacs hypersalins, chauds et lumineux de l'Australie occidentale. Mais introduisez des conditions considérées comme plus favorables pour de nombreux organismes, à savoir de l'eau douce et des nutriments en abondance, et leur nombre chute. Et avec eux, la couleur rose éclatante du lac.

C'est ce qui s'est produit au début des années 2000 lorsque le lac salé le plus célèbre d'Australie occidentale, le Pink Lake, situé à l'extérieur d'Esperance, le long de la côte sud de l'État, a perdu sa couleur caractéristique après avoir été surexploité pour son sel. Utilisé comme sel de table, dans les blocs à lécher pour le bétail et les moutons, et pour conserver la viande et les peaux, le sel du Pink Lake était exploité depuis la fin des années 1800, et ses réserves ont fini par s'épuiser.