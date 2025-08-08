Les célèbres lacs roses d’Australie sont en train de disparaître
De minuscules extrêmophiles donnent à ces lacs salés leur teinte rosée, mais l'exploitation minière excessive et le changement climatique menacent leur existence même.
Lac Pink, en Australie-Occidentale, en 2020. Certains lacs roses d'Australie-Occidentale commencent à virer au bleu.
Au milieu des gorges ocres et des côtes turquoise de l'Australie occidentale se cache une couleur surprenante : le rose fuchsia. Les lacs salés roses de la région font partie intégrante du paysage depuis des milliers d'années. Ils sont mentionnés dans la légende du Temps du Rêve et sur les photos de vacances. Avant l'ère des photos numériques, comme le raconte Tilo Massenbauer, scientifique environnementaliste qui a étudié les lacs roses, lorsque les touristes de passage faisaient développer leurs pellicules en dehors de l'Australie occidentale, on leur disait qu'il y avait un souci, que les réglages de couleur étaient défectueux. Après tout, comment un lac pouvait-il être aussi rose ?
Plus récemment, les lacs roses ont fait l'objet de toutes les attentions sur les réseaux sociaux, des publicités de mode aux clips musicaux (le roi de la Mandopop Jay Chou a tourné son clip Pink Ocean à Hutt Lagoon). Mais deux des lacs roses les plus emblématiques d'Australie occidentale ont perdu leur couleur distinctive au cours des vingt dernières années en raison du changement climatique et de la surexploitation des ressources. Les experts estiment que les lacs pourraient cependant retrouver leur teinte rose grâce à des interventions ciblées et en laissant la nature suivre son cours.
La teinte rose des lacs est due à la présence d'une algue productrice de caroténoïdes, Dunaliella salina. Lac Pink, Hutt Lagoon, Australie occidentale, mars 2025.
UNE BIODIVERSITÉ SURPRENANTE
L'Australie est parsemée de lacs salés aux couleurs arc-en-ciel, fruits d'événements géologiques très anciens. Des réseaux fluviaux sillonnaient autrefois le continent, et les traces de ces anciens réseaux sont encore visibles depuis les airs. Mais les rivières ont cessé de couler il y a environ 15 millions d'années. Des méga-lacs se sont formés à l'intérieur des lits des rivières, puis se sont lentement contractés. Il ne resta bientôt plus que des poches d'eau. Ces poches se sont transformées en lacs salés qui existent aujourd'hui dans un état de flux constant, disparaissant et réapparaissant au gré des précipitations et de la salinité. Un lac salé peut rester à sec pendant plus d'une décennie, puis soudainement refaire surface après de fortes précipitations.
« Les lacs salés n'ont pas de sens pour les humains », souligne le Dr Angus Lawrie, biologiste spécialiste de la conservation à l'université Curtin de Perth. « Ils ne fonctionnent pas selon une échelle de temps que nous comprenons, et nous les négligeons donc souvent en tant qu'écosystèmes qui ont leur importance. Mais leur potentiel en tant qu'environnement productif et riche en biodiversité est énorme lorsqu'on en prend conscience. »
Les lacs sont prisés des oiseaux migrateurs, et abritent également une faune invertébrée variée, comme les crevettes de saumure et le genre de gastéropodes halophiles Coxiella. Les lacs salés d'Australie occidentale ont même fait l'objet d'études visant à comprendre le potentiel de vie sur Mars. « Ils abritent voire produisent certains des organismes les plus résistants de la planète », explique Angus Lawrie. « Mais même si ces organismes ont évolué pour devenir très résistants, ils sont toujours en danger. »
Leur ennemi juré ? « Comme pour la plupart des choses, ce sont les humains. »
Lacs salés - Détail du Big Laoon, parc national François Péron, zone classée au patrimoine mondial de l'UNESCO de Shark Bay, Australie occidentale, 2021.
Lacs salés - Parc national François Péron, zone classée au patrimoine mondial de l'UNESCO de Shark Bay, Australie occidentale, 2021.
TEINTES DE ROSE
Les lacs salés d'Australie offrent un kaléidoscope de couleurs. Certains sont d'un jaune luminescent, d'autres d'un orange virant au kaki et d'autres encore, ceux qui présentent les conditions les plus extrêmes, d'un rose fluo. Cette couleur rose est le résultat de la présence de deux organismes extrêmophiles : Dunaliella salina, une microalgue, et Salinibacter ruber, une bactérie halophile. Lorsqu'ils sont exposés à la lumière du soleil, ces organismes produisent du bêta-carotène, le même pigment qui donne aux carottes, aux écrevisses et aux flamants roses leur couleur caractéristique. Le bêta-carotène protège ces organismes des rayons ultraviolets intenses du soleil australien et produit de l'énergie grâce à un processus appelé biosynthèse des caroténoïdes. Cela leur permet de supplanter les organismes photosynthétiques verts dans la course aux nutriments limités dans les lacs roses.
En tant qu'extrêmophiles, D. salina et S. ruber survivent dans des conditions où la plupart des organismes ne peuvent pas vivre. C'est pourquoi ils prospèrent dans les lacs hypersalins, chauds et lumineux de l'Australie occidentale. Mais introduisez des conditions considérées comme plus favorables pour de nombreux organismes, à savoir de l'eau douce et des nutriments en abondance, et leur nombre chute. Et avec eux, la couleur rose éclatante du lac.
C'est ce qui s'est produit au début des années 2000 lorsque le lac salé le plus célèbre d'Australie occidentale, le Pink Lake, situé à l'extérieur d'Esperance, le long de la côte sud de l'État, a perdu sa couleur caractéristique après avoir été surexploité pour son sel. Utilisé comme sel de table, dans les blocs à lécher pour le bétail et les moutons, et pour conserver la viande et les peaux, le sel du Pink Lake était exploité depuis la fin des années 1800, et ses réserves ont fini par s'épuiser.
La surexploitation a réduit la salinité du lac, et ses extrêmophiles halophiles ont perdu leur ancrage biologique au profit d'organismes photosynthétiques verts tels que les bactéries bleu-vert et les diatomées du genre Navicula. Le lac a pris une teinte bleu-gris au début des années 2000 et est resté ainsi depuis. Mais ce n'est pas de notoriété publique. Chaque année, des cars de touristes, déçus, roulent perplexes sur Pink Lake Road, passent devant l'épicerie Pink Lake IGA et le terrain de golf Pink Lake, se demandant pourquoi tout le monde leur a vanté la beauté rose de la région. Les habitants ont même fait pression pour que le lac soit rebaptisé.
Détail du lac Pink, lagune Hutt, Australie occidentale, mars 2025. Les bords de la lagune apparaissent souvent blancs et cristallisés en raison de leur forte teneur en sel.
Et ce n'est pas le seul lac rose d'Australie occidentale à être devenu bleu. Plus tôt cette année, le lac Hillier, situé au large de la côte d'Esperance sur Middle Island, a perdu sa couleur rose bonbon. Cette fois-ci, le changement de couleur a été causé par des précipitations sans précédent qui ont déversé de grandes quantités d'eau douce dans le lac, réduisant sa salinité et permettant aux organismes photosynthétiques verts de supplanter les extrêmophiles. Les scientifiques pensent que ces précipitations sont le résultat du changement climatique provoqué par l'Homme.
Mais il y a de l'espoir, tant du côté de la nature que des humains. Le scientifique environnementaliste Massenbauer, basé à Esperance, se souvient de sa grand-mère peignant le lac lorsqu'il était encore rose. Il pense que le processus naturel de modification des niveaux de salinité rendra au lac Hillier sa couleur rose, d'ici cinq à dix ans.
Mais pour le lac Pink, Massenbauer estime que des efforts humains plus directs sont nécessaires. Il pense que la nature finira par rendre au lac sa couleur rose, mais que cela pourrait prendre plus de 1 000 ans. Heureusement, il a un plan. Le lac Pink d'Esperance se trouve à l'extrémité d'une chaîne de lacs salés, vestiges d'un ancien lit de rivière. Son voisin, le lac Warden, possède en abondance ce dont le lac Pink a besoin : du sel. Environ un demi-million de tonnes de sel excédentaire, accumulé comme sous-produit des activités agricoles voisines. Massenbauer fait partie d'une équipe de scientifiques engagés par le comté d'Esperance pour déterminer la faisabilité de transférer suffisamment de sel du lac Warden pour redonner sa couleur rose au lac Pink. Il estime que le lac retrouvera toute sa teneur en sel et sa couleur rose en moins d'une décennie si le projet aboutit.
Lacs salés, Hutt Lagoon, Australie occidentale. Cette usine de transformation récolte de manière durable le bêta-carotène naturel présent dans l'eau des lacs roses.
Les lacs roses d'Australie-Occidentale racontent l'histoire du changement climatique et de l'exploitation excessive des ressources d'une manière visible pour les humains. Souvent, les problèmes environnementaux ne se révèlent que par des changements progressifs. Ils mettent des générations à se manifester, ce qui les rend plus faciles à nier et plus difficiles à traiter. Mais à mesure que la couleur vive de ces lacs roses emblématiques s'estompe, cela offre une preuve visuelle puissante que le système est en déséquilibre. Et les lacs roses ne sont pas propres à l'Australie occidentale. Ils sont répartis sur six continents, du Lac Rose au Sénégal à la Laguna Colorada en Bolivie en passant par le Masazirgol en Azerbaïdjan, où ils constituent d'importants baromètres visuels des conséquences des activités humaines sur le paysage.
Le Dr Nik Callow, hydrologue à la faculté d'agriculture et d'environnement de l'université d'Australie occidentale, estime que ce qui se passe avec les lacs roses d'Australie occidentale est un exemple édifiant de la manière dont les humains peuvent passer de la destruction à la réparation. « Nous avons connu une ère de développement, l'ère de l'industrialisation, où les humains se concentraient sur la conquête de la nature et l'exploitation des ressources naturelles », explique-t-il. « Aujourd'hui, nous essayons de passer à une ère de réparation. »
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.