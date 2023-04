Okavango : cette société a traversé une région sauvage protégée pour trouver du pétrole

Quelques semaines plus tard, en décembre, lors d’une conférence téléphonique avec des investisseurs, Grayson Andersen, directeur des marchés financiers de ReconAfrica, a déclaré que même si la compagnie n’avait pas encore trouvé d'« accumulation d’hydrocarbures commercialement exploitables », elle disposait toujours d’un « système pétrolier opérationnel ». Grayson Andersen a indiqué qu’elle disposait de « suffisamment de liquidités pour financer l’exploration » jusqu’à la fin de l’année 2023. « On ne saurait trop insister sur le fait que nous possédons un peu moins de 3,5 millions d’hectares, soit la totalité du bassin de Kavango, a-t-il déclaré, faisant référence à la formation géologique, plus grande que la Belgique, qui abrite le delta de l’Okavango. Le forage du quatrième puits devrait progresser, a-t-il poursuivi, et montrer que ReconAfrica possède le plus grand bassin d’hydrocarbures à terre non découvert au monde.

COURS DES ACTIONS EN CHUTE LIBRE, ENQUÊTES ET POURSUITES JUDICIAIRES

Pendant des années, des courtiers en valeurs mobilières, souvent liés financièrement à la compagnie, ont vanté l'énorme potentiel du bassin, et ReconAfrica a comparé sa zone de permis en Namibie et au Botswana aux « super bassins » du Texas exploités par fracturation hydraulique. En 2019, la compagnie a déclaré aux investisseurs qu’elle prévoyait d'exploiter des « centaines de puits » en utilisant des techniques modernes de « stimulation hydraulique ». La fracturation hydraulique est une pratique controversée qui consiste à injecter des millions de litres d’eau, souvent traitée avec des produits chimiques potentiellement dangereux, en profondeur dans le sol pour libérer davantage de pétrole et de gaz de schiste.

Depuis, ReconAfrica a déclaré qu’elle n’utiliserait pas la fracturation hydraulique mais qu’elle se « concentrerait plutôt sur les gisements d’hydrocarbures conventionnels » et que toute décision concernant la manière de développer les ressources potentielles relevait du gouvernement concerné. La Namibie et le Botswana ont déclaré qu’ils n’autorisaient pas la fracturation hydraulique, mais aucun des deux pays ne l’interdit par la loi.

Les revendications sensationnelles de ReconAfrica ont entraîné de fortes augmentations du cours de l'action de la compagnie, de 19 % par action en septembre 2019 à un pic à près de dix dollars fin juin 2021. Le soufflé est néanmoins vite retombé.

Le 24 octobre 2021, le cours de l’action a chuté à moins de quatre dollars. Peu après, en novembre, des investisseurs mécontents ont déposé un recours collectif à New-York, prétendant que ReconAfrica aurait dissimulé au public des informations importantes sur les données de ses deux premiers puits d’exploration de pétrole et de gaz de schiste, ainsi que sur ses projets de fracturation hydraulique en Namibie. Ils ont également affirmé que la direction avait vendu des actions alors que leur cours était élevé, sachant que, d’après les données des tests, les possibilités de trouver du pétrole étaient amoindries.

Le 29 novembre 2022, ReconAfrica a demandé l’abandon des poursuites judiciaires, affirmant qu’elle n’avait fait aucune déclaration fausse ou trompeuse et que la « nature à haut risque de l’exploration pétrolière et gazière », ainsi que les « difficultés liées à l’entreprise de tels efforts dans une zone qui n’a aucun antécédent en la matière » expliquaient la chute du cours de l’action. L’affaire est en cours.

Le 8 décembre 2022, après que la compagnie a annoncé que son troisième puits d’exploration n’avait permis de trouver aucun signe de pétrole commercialement exploitable, le cours de l’action a perdu près de 90 % de sa valeur la plus élevée, tombant à 1,20 $.

ReconAfrica doit également faire face à des poursuites judiciaires en Namibie, intentées en avril 2021 par un agriculteur, Andreas Sinonge, qui affirme que la compagnie « prend possession illégalement de ses terres », qu'elle a défrichées pour ses activités d'exploration. Le 28 février 2023, les parties ont laissé entendre au tribunal qu’elles pourraient régler le différend, mais pour l’instant l’affaire est toujours en cours.

Pendant que ces poursuites se déroulent devant les tribunaux, la Gendarmerie royale du Canada enquête sur ReconAfrica depuis octobre 2022 pour fraude boursière, selon un rapport du Toronto Globe and Mail. En Europe, le régulateur financier allemand BaFin a déclaré qu’il enquêtait sur la compagnie et ses courtiers pour détecter d’éventuelles irrégularités dans les opérations boursières susceptibles d’enfreindre la législation allemande. Après qu'un reportage du National Geographic a révélé, en 2021, la plainte d'un lanceur d’alerte concernant une éventuelle manipulation de cours par la compagnie, deux législateurs américains ont demandé à la Securities and Exchange Commission, agence gouvernementale autonome, ainsi qu'au ministère de la justice, d'enquêter sur ReconAfrica.

UNE AUDIENCE CRUCIALE

À la demande du consortium de société civile namibien Saving Okavango’s Unique Life, la commission parlementaire permanente des ressources naturelles du pays a enquêté sur les activités de forage de ReconAfrica en 2021 et 2022. Les journaux namibiens The Villager et The Namibian ont rapporté les conclusions de la commission selon lesquelles la compagnie ne disposait d’aucun permis que ce soit pour l’utilisation des terres, ou bien celles des eaux et leur élimination dans le cas où elles seraient potentiellement polluées, comme l’exige la loi.

Pourtant, le 15 juin 2022, le commissaire namibien à l’environnement, Timoteus Mufeti a rallongé l’autorisation de forage de ReconAfrica jusqu'en juin 2025. L’Economic and Social Justice Trust, un groupement de société civile namibien, et les communautés locales s’y sont opposés et ont officiellement et distinctement déposé des recours auprès du ministre de l’Environnement Pohamba Shifeta afin qu'il convoque une commission d'examen, comme l'exige la loi, et qu'il explique sa décision. L'audience de la cour d'appel est prévue pour le 3 avril.

Ni Timoteus Mufeti ni Pohamba Shifeta n’ont souhaité répondre aux questions de National Geographic.

Dans une lettre ouverte publiée dans The Namibian le 16 décembre 2022, le Women’s Leadership Centre, un groupement de société civile, ainsi que 121 autres organisations et groupes locaux ont demandé une enquête publique complète et transparente sur ReconAfrica. Ils ont exigé un moratoire sur les forages, estimant qu’ils « pourraient entraîner l'épuisement et la contamination des rares sources d'eau locales et d’autres formes de pollution, des risques pour la santé, des déplacements de population et la perturbation des moyens de subsistance, ainsi que de la sécurité alimentaire au niveau local ».

« Tout a changé » depuis l'arrivée de ReconAfrica, déplore Thomas Muronga. « Vont-ils s’arrêter ici ? La compagnie nous montre qu’ils ne respectent pas notre lieu de vie, et nous ne nous laisserons pas réduire au silence. »

ReconAfrica prépare actuellement le terrain pour forer du pétrole au Botswana, pays voisin, en se présentant comme un pourvoyeur d’emplois pour le peuple autochtone San, considéré comme le plus ancien d'Afrique.

Les réactions sont de plus en plus vives à l'égard des entreprises mondiales, considérées comme menant leurs activités au détriment des populations locales et de l’environnement. Ces entreprises « remplissent leurs comptes en banque en vidant notre monde de ce qu'il a de plus précieux à offrir », a déclaré Antonio Guterres, Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, le 6 décembre 2022 à Montréal, lors de la 15e conférence des Parties (COP15) à la Convention sur la diversité biologique. Les gouvernements doivent prendre des mesures, indique-t-il, « qui reconnaissent et protègent les droits des communautés locales et des peuples autochtones qui ont toujours été les gardiens les plus efficaces de la biodiversité ».