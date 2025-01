Paul-Émile Victor : l’exploration polaire en héritage

Stéphane Dugast, secrétaire général de la Société française des explorateurs, suit ses traces depuis presque vingt ans et a lui-même exploré le Groenland et fait la rencontre des Inuits. Ses expéditions ont inspiré des films et des livres, dont une riche collaboration avec la fille de l’explorateur, Daphné Victor, avec laquelle il a co-écrit Paul-Émile Victor, J'ai toujours vécu demain et la biographie illustrée Paul-Émile Victor, Le rêve et l'action. Grâce à leur passion commune et aux très nombreuses archives compilées par Daphné Victor, ces travaux offrent un éclairage précieux sur la vie et l’œuvre d’une figure emblématique de l’exploration polaire française.