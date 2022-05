Pour préserver les terres, peut-on combattre le feu par le feu ?

Jadis, on voyait beaucoup de ces géants endémiques, dont certains vivent plus d’un siècle. Aujourd’hui, ils survivent uniquement dans des refuges naturels abrités du feu, des gorges, par exemple, ou en d’étranges massifs isolés dans la savane. Le Disney Conservation Fund a décerné une bourse au Karrkad Kanjdji Trust pour accompagner les gardes aborigènes dans la protection des anbiniks (The Walt Disney Company est propriétaire majoritaire de National Geographic Partners).

Pour les dignitaires de l’aire Wardekken, le feu est apparu comme le cœur du problème. Constatant que des incendies violents et incontrôlables ravageaient la terre d’Arnhem, ils ont réclamé la reprise des brûlages stratégiques en début de saison sèche. L’idée n’était pas uniquement de prendre soin du pays, mais également de renouer les liens avec différents aspects de leur culture. « La terre a besoin du feu », résume sobrement Terrah Guymala.

Les pratiques ancestrales sont devenues une réalité moderne grâce à une approche nouvelle conçue à la fois par les Bininj, comme se désignent les Aborigènes de la terre d’Arnhem occidentale, et les non-Aborigènes, nommés « Balanda ». Le savoir traditionnel indiquant comment, quand et où pratiquer des brûlages a tiré parti des outils modernes tels que la cartographie par satellite et les hélicoptères pour provoquer des départs de feu et placer des pompiers dans des zones isolées. En 2006, c’est en terre d’Arnhem occidentale qu’a été lancé un projet de brûlage de la savane et de réduction des émissions de carbone – une première mondiale. Il a été soutenu par l’usine de liquéfaction de gaz naturel de Darwin, tenue de compenser ses propres émissions de CO 2 .

Les groupes aborigènes, y compris ceux de Warddeken, participent désormais au marché du carbone australien – dont le principe est que les pollueurs achètent du crédit représentant une quantité de gaz à effet de serre non rejetée dans l’atmosphère. Les feux stratégiques allumés au début de la saison sèche, de même que la lutte contre ceux de la fin de saison, limitent les incendies, protègent les forêts et réduisent également la quantité de fumée rejetée. Les émissions de CO 2 ainsi évitées sont vendues comme du crédit.

« C’est un système innovant, qui revêt une importance à l'échelle mondiale, et les peuples autochtones sont, de loin, leaders de la démarche », affirme Shaun Ansell, ancien président de Warddeken Land Management, la société aborigène responsable de l’aire protégée.

Dans la partie ouest de la terre d’Arnhem, les résultats sont d’ailleurs spectaculaires. En 2004, avant le lancement de la gestion par le feu, 71 % de l’aire a brûlé, essentiellement lors de violents incendies à la fin de la saison sèche. En 2020, les brûlages stratégiques opérés sur 32 % de la zone ont permis de limiter les incendies après le mois d’août à seulement 2,1 % du territoire. Résultat : 65,9 % du territoire a été épargné cette année-là, malgré des conditions catastrophiques. Au lieu de milliers de kilomètres carrés noircis par les flammes, de vastes étendues de canopée ont été préservées.

Et ce qui est bénéfique pour la forêt l’est aussi pour la faune. On a ainsi signalé le retour de nombreuses espèces indigènes, dont les émeus. Si l’écologiste Cara Penton précise que les résultats du projet Warddeken de surveillance des espèces sont encore en cours d’analyse, les caméras placées dans la savane pour détecter les petits mammifères captent souvent la présence d’espèces que ses collègues aborigènes n’avaient pas vues depuis des années. Comme le chat marsupial du nord, petit carnivore classé en danger : « Tous étaient vraiment heureux de le revoir vivant ici », raconte-t-elle.