Pourquoi l’Occident ne se laisse-t-il pas séduire par les insectes comestibles ?

En mai 2013, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a publié un rapport de 200 pages consacré au rôle que pourrait jouer la consommation d’insectes pour répondre à la croissance démographique, à la hausse du prix des protéines animales et aux pressions environnementales. Le texte détaillait leurs nombreux avantages et invitait les pays industrialisés à adopter ces usages.

Si bien que les années suivantes, la consommation d’insectes a connu un engouement médiatique en Occident et plusieurs entreprises ont lancé des élevages, notamment en France, pionnière dans le domaine.

Pourtant, treize ans plus tard, la prédiction ne s’est guère traduite dans les rayons des supermarchés occidentaux et la start-up française Ynsect, l'un des leaders mondiaux de la production d'ingrédients à base d'insectes, a même été placée en liquidation judiciaire en décembre 2025.

Christophe Lavelle, biophysicien au CNRS et au Muséum national d'Histoire naturelle, spécialiste des questions alimentaires, explique avoir observé cette évolution sous trois angles distincts.

Le premier est scientifique, les recherches montrant « que les insectes sont écologiquement et nutritionnellement une source alimentaire intéressante, notamment par leur apport en protéines pour une faible empreinte environnementale » commence-t-il. Le deuxième est culinaire, avec « des ressources et recettes variées, utilisant aussi bien des larves ou des insectes adultes. » Le troisième est culturel et vient tempérer les deux précédents, dans la mesure où, dans de nombreuses sociétés, tous ces efforts se heurtent à des résistances profondes qui risquent de les réduire à néant.

Le chercheur cite Lévi-Strauss : « il ne suffit pas qu’un aliment soit bon à manger, encore faut-il [qu'on aime y] penser ». Pour lui, « il apparaît clairement qu’aujourd’hui, en Occident ainsi qu’au Moyen-Orient, les insectes ne sont pas [attractifs], et il y a peu de chances que ça change ».

UNE BASE ALIMENTAIRE AUX MULTIPLES AVANTAGES

Dans le reste du monde, environ deux milliards de personnes intègrent régulièrement des insectes à leur alimentation, parmi plus de 1900 espèces recensées comme comestibles, principalement en Asie, en Afrique et en Amérique latine, où leur consommation s'inscrit dans des pratiques culinaires et culturelles établies de longue date. La Thaïlande compte à elle seule plus de 200 espèces comestibles. Les étals du marché de Bangkok débordent de coléoptères (Coleoptera), cigales (Cicadidae), œufs de fourmis rouges (Formica rufa) cuisinés en friture, en brochettes grillées ou intégrés à des plats traditionnels comme le curry.

Ces pratiques s'appuient sur des intérêts documentés, à commencer par l'impact environnemental. « À production de protéines égale, l’élevage d’insectes est moins gourmand en ressources que l’élevage bovin » affirme Christophe Lavelle, même si les chiffres restent sujet à débat. « L’augmentation de la part des protéines d'origine entomologique pourrait permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre habituellement associées à la production animale », indique le GIEC dans un rapport publié en 2019.

Sur le plan nutritionnel, les insectes apportent des protéines équilibrées en acides aminés, du fer, du zinc, et même des oméga-3 chez certaines espèces, comme le ver à soie (Bombyx mori). Comparés aux légumineuses, ils présentent un meilleur équilibre en acides aminés essentiels, « notamment en méthionine, qui fait défaut dans la plupart des légumineuses », et un apport en vitamine B12 « dont les légumineuses sont totalement dépourvues », précise le chercheur.

Christophe Lavelle observe qu’« en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, partout où la consommation perdure, les insectes font partie du quotidien. Ils sont récoltés selon les saisons et constituent une ressource abondante, à laquelle sont associées de nombreuses recettes traditionnelles ». Il mentionne notamment l’exemple des termites (Isoptera) capturés après la pluie et celui des criquets (Caelifera) lors des migrations.