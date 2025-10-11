Manger uniquement de la viande : ce que ce régime fait vraiment à votre corps

En parcourant les fils d’actualité des influenceurs prônant les bénéfices du régime carnivore, le constat est saisissant : des assiettes débordantes de steaks, des burgers nappés de beurre, des côtes de porc empilées sur des planches à découper. Aucun légume en vue, pas même en guise de garniture.

Le régime carnivore pousse le concept de « faible teneur en glucides » à l’extrême, éliminant tous les aliments d’origine végétale au profit de la viande, des œufs et des produits laitiers. Certains adeptes vont encore plus loin, se nourrissant presque exclusivement de viande rouge.

Les partisans de ce régime affirment qu’il entraîne une perte de poids rapide, une amélioration de la qualité de la peau, une réduction des ballonnements, voire la rémission de certaines maladies auto-immunes... bien que ces affirmations n’aient pas été validées par des essais cliniques. D’autres présentent le régime carné comme une façon de retrouver une alimentation ancestrale, à l’image des chasseurs paléolithiques qui prospéraient grâce aux protéines animales.

Mais l’approvisionnement industriel en viande actuel, et le système alimentaire mondial qu’il alimente, est bien éloigné de ce passé idéalisé. Les Nations unies estiment qu’un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre proviennent du secteur alimentaire, la consommation de viande en étant le plus grand contributeur.

Malgré sa visibilité croissante sur des plateformes comme Instagram et TikTok, le régime exclusivement carné reste une tendance marginale. Un rapport de 2023 du Good Food Institute a révélé que près de 60 % des foyers américains avaient acheté des produits d’origine végétale. Au cours de la dernière décennie, le nombre de consommateurs se déclarant « flexitariens » a presque doublé. En France, il était de 47 % en 2024.

Le sociologue Richard Twine affirme que la popularité croissante de cette tendance dépasse largement le simple domaine alimentaire. Selon lui, « la visibilité accrue du régime carnivore sur les réseaux sociaux illustre une réaction face aux appels généralisés au changement alimentaire ». Il ajoute que remplir son assiette de viande est devenu non seulement un régime, mais une prise de position militante : un rejet de l'appel à une alimentation plus durable, des conseils de santé publique et des idées dominantes sur ce qu’est une alimentation responsable.

Alors, que se passe-t-il réellement lorsque vous abandonnez le brocoli et le pain pour manger uniquement un pavé de bœuf ? Le régime carnivore est-il une voie biologiquement viable vers la santé, ou simplement une autre mode déguisée en retour aux origines ?

COMMENT LE RÉGIME CARNIVORE AFFECTE VOTRE INTESTIN

Parmi les premiers changements rapportés par les adeptes du régime carnivore figurent ceux liés à la digestion : moins de ballonnements, moins de gaz et une taille plus fine. Cependant, en l’absence d’essais cliniques à long terme sur ce type de régimes, la plupart des affirmations sanitaires demeurent spéculatives.

Lorsque les glucides disparaissent de l'alimentation, le corps puise dans ses réserves de glycogène, des chaînes de glucose stockées dans les muscles et le foie, pour obtenir de l’énergie. Au fur et à mesure que ces réserves s’épuisent, elles libèrent de l’eau, entraînant une perte de poids rapide qui provient surtout de l’eau, et non de la graisse.

Peu après, le corps entre en cétose, un état métabolique dans lequel la graisse devient la principale source d’énergie. La cétose supprime également les hormones de la faim et renforce les signaux de satiété, ce qui explique pourquoi de nombreux adeptes du régime carnivore déclarent se sentir plus légers, plus minces et moins affamés au cours des premières semaines.

La gastro-entérologue Wendi LeBrett indique qu’il n’est pas rare que les personnes adoptant ce régime signalent une diminution des ballonnements et des gaz. Toutefois, ce soulagement pourrait être moins dû à l’absence de légumes qu’à celle de certaines fibres fermentescibles, en particulier les aliments riches en FODMAP, connus pour être des déclencheurs chez certaines personnes.

Un essai croisé randomisé de 2022 a montré qu’un régime pauvre en FODMAP réduisait significativement les douleurs abdominales, les ballonnements et les irrégularités du transit chez les adultes atteints du syndrome de l’intestin irritable. Wendi LeBrett précise qu’un soulagement similaire peut souvent être obtenu en suivant un régime pauvre en FODMAP, sans aller jusqu’à éliminer tous les aliments d’origine végétale.

Mais il y a un revers : supprimer les fibres pendant de longues périodes peut réduire la tolérance du corps à celles-ci. « La prochaine fois qu’ils consommeront un aliment d’origine végétale, leur intestin risque de réagir de manière excessive, car il aura perdu les bactéries qui aident à la digestion de ces aliments, produisant davantage de symptômes et renforçant les habitudes restrictives », explique la scientifique en nutrition Emily Prpa.

Elle souligne que les fibres ne concernent pas seulement la digestion ; elles sont essentielles à la santé à long terme. « Les fibres sont l’un des éléments les plus protecteurs du régime humain, associées à une réduction des risques de maladies cardiaques, de cancer, de diabète, et même à une meilleure longévité et santé cognitive », dit-elle. Une vaste revue de 2023 regroupant des dizaines d’études a montré qu’une consommation élevée de fibres réduit le risque global de cancer jusqu’à 22 %, avec un effet protecteur significatif contre le cancer colorectal.

« En fin de compte, éliminer complètement les fibres revient à priver le corps et l’esprit de l’une de leurs meilleures défenses », déclare Prpa.

UN RÉGIME UNIQUEMENT CARNÉ DESSERT VOTRE CORPS