Procès de Paul Watson : un tournant décisif pour le militantisme environnemental

Ces méthodes ont pourtant séduit de nombreux militants, comme Lamya Essemlali, aujourd’hui présidente de Sea Shepherd France . Lorsqu'elle a rencontré Paul Watson, sa vision de ce qu'il fallait faire pour protéger les océans dépassait ce que proposaient les autres ONG. « Avant de connaître Paul Watson, j’étais frustrée », se rappelle-t-elle. « J’étais déjà engagée dans des grosses associations comme Greenpeace ou WWF mais j’y étais par défaut. C’est à la fois le modus operandi de Sea Shepherd et la philosophie de Paul qui ont su me convaincre ».

Le travail de Sea Shepherd élève en effet le militantisme pour la protection des océans à un niveau supérieur. L’organisation préfère laisser le plus gros du travail de diplomatie et de sensibilisation aux autres mouvements pour se concentrer sur des actions « coup de poings », comme le sabordage de baleiniers illégaux. Ces bateaux, coulés à quai par l’organisation, n’ont jamais pu reprendre la mer. Grâce à ces méthodes, Sea Shepherd affirme avoir ainsi sauvé plus de 6 000 baleines.

Pour mener ses actions, l'organisation s’appuie sur le droit international et des accords régionaux, comme le moratoire de 1986 de la Commission Baleinière Internationale qui interdit la chasse à la baleine à des fins commerciales. L’activité est uniquement autorisée à des fins scientifiques ou traditionnelles pour certaines populations autochtones . À ce jour, trois pays continuent de pratiquer la chasse à la baleine illégament. Le Japon, la Norvège et l’Islande contournent sans cesse le moratoire de la Commission pour alimenter leur commerce de viande de baleine. D'autres pays ne chassent qu’à des occasions spéciales pour perpétuer leurs traditions.

Mais la demande n'est plus au rendez-vous. La viande de cétacés ne séduit plus la population japonaise qui, même au nom de la tradition, ne la consomme que très rarement. Les Japonais ne consommeraient plus que « 2000 tonnes par an de viande baleine, contre 200 000 tonnes dans les années 1960 », soit 200 fois moins que dans les années 1960, selon nos confrères de L’Union.