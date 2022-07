La tribu des Makah doit-elle reprendre la chasse à la baleine ?

Will Anderson, qui était le principal plaignant dans l’affaire de 2002 qui a déclenché le processus actuel, est toujours opposé à la chasse. Il dirige aujourd’hui une association à but non lucratif appelée Green Vegan et établie à Seattle, et explique que ses raisons sont liées au bien-être des animaux, à la conservation des espèces et à son lien personnel avec ces dernières. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, Anderson a passé plusieurs hivers dans les lagons de Basse-Californie dans lesquels les baleines grises mettent bas.

« Je sortais avec mon kayak et je flottais à leurs côtés. Je les écoutais la nuit. Je me réveillais et m’endormais avec les souffles des baleines à seulement 15 mètres de moi », raconte-t-il. « Les baleines grises, et les baleines en général, m’ont ouvert à des questions environnementales plus larges, qui sont devenues ma vie. »

Grâce à la campagne « Save the Whales », aux nombreux reportages sur les baleines et leur culture, et à la croissance de l’industrie de l’observation de ces mammifères, ces derniers sont devenus comme sacro-saints, alors que ce n’est pas le cas de tous les autres animaux chassés dans le pays, tels que l’élan et le saumon. De nombreux opposants à la chasse à la baleine s’opposent également à toute forme de chasse et considèrent que leur opposition est simplement la bonne chose à faire pour protéger le bien-être des animaux.

Cependant, d’autres opposants considèrent que les baleines sont différentes des autres animaux. Les commentaires publics sur le projet de chasse des Makah sont remplis d’exemples : « Ces baleines ont un nom, ont été étudiées pendant des années par de nombreux spécialistes de la biologie marine et sont aimées par de nombreuses personnes dans le monde entier », a écrit un commentateur. Selon un autre, elles sont « les géants intelligents et doux de nos océans ». Un troisième a également écrit : « Je vous en prie, protégez ces baleines, elles sont spéciales ».

On pourrait également faire valoir que, en créant un mouvement de protection de l’environnement par le biais d’un ralliement contre la chasse à la baleine, les défenseurs de l’environnement ont désormais l’obligation de protéger les Makah contre le retour de flamme lorsqu’ils veulent chasser une population qui n’est plus en danger.

Au cours des dernières années, certaines organisations de conservation à but non lucratif ont commencé à le faire, en soutenant publiquement la demande des Makah de reprendre leur activité traditionnelle. En 2021, le Sierra Club a écrit : « Bien que le Sierra Club soit généralement opposé à la chasse et au harcèlement des mammifères marins, nous reconnaissons l’importance de soutenir la chasse de subsistance des populations natives. La chasse à la baleine est une partie essentielle de l’identité culturelle des Makah et est nécessaire pour que la tribu puisse réaliser ses besoins cérémoniels, spirituels et de subsistance. »

En 2020, Sally Jewell, PDG par intérim de Nature Conservancy et ancienne secrétaire à l’Intérieur des États-Unis, a écrit : « Le peuple makah a été un bon gestionnaire de ses ressources : les forêts, les côtes et l’océan Pacifique ont façonné sa culture et l’ont fait vivre pendant des milliers d’années. Je vous demande respectueusement d’honorer le droit issu du traité de la nation tribale makah de chasser la baleine grise ».

« Nous sommes très heureux d’être arrivés à un point où ils sont réellement prêts à nous soutenir par écrit », déclare Greene, qui souhaite que les membres du public qui défendent la justice sociale soutiennent également les droits des Makah. « Si vous croyez vraiment à l’égalité raciale et à la justice environnementale, ces traités doivent être honorés », soutient-il.

De nos jours, le fait de parler de souveraineté tribale donne une bonne image aux défenseurs de l’environnement. Mais soutenir véritablement le droit des nations autochtones à gérer leurs propres affaires implique de le faire jusqu’au bout, même lorsqu’elles font des choses qu’ils n’accepteraient pas, comme tuer et manger un mammifère marin extrêmement charismatique et populaire.

Les Makah demandent la permission de pratiquer une chasse culturelle de quelques baleines par an seulement. En 1855, lorsque le chef Ćaqa·wiƛ s’est assuré de se réserver le droit de chasser la baleine, il ne le faisait pas pour des raisons purement spirituelles.

Selon Reid, qui étudié l’histoire de la tribu pour son livre The Sea Is My Country: The Maritime World of the Makahs publié en 2015, « les Makah vendaient [plus de 100 000 litres] d’huile de baleine aux non-natifs par an dans les années 1850, et ils gardaient [100 000 litres] supplémentaires pour leur propre usage et pour le commerce avec les tribus voisines. » Cela représente environ vingt-six baleines par an. C’est ça ce que Ćaqa·wiƛ pensait protéger.

Plus largement, les autorités gouvernementales qui ont conclu des traités ont fait des suppositions racistes sur leurs partenaires de négociation, considérant tous les Amérindiens comme vivant dans des économies de « subsistance ». Les droits issus des traités ont donc été interprétés comme protégeant les niveaux de récolte de « subsistance ». Mais de nombreuses tribus, y compris les Makah, étaient des acteurs économiques régionaux, récoltant suffisamment pour eux-mêmes et pour le commerce ou la vente. Elles ne vivaient pas de peu. Elles s’en sortaient bien. « Ils prenaient assez pour avoir une bonne vie », précise Reid.

Les tribus récoltaient généralement plus de ressources que le simple niveau de « subsistance », mais pas au point de ne pas pouvoir continuer à récolter à l’avenir. « Elles le faisaient dans le cadre d’un système entièrement différent, fondé sur le relationnel : si nous prenons soin d’elles, elles nous nourriront », explique Reid. « J’imagine qu’à un moment de l’Histoire, il y a eu une courbe d’apprentissage abrupte pour arriver à ce système de réciprocité. » Une interprétation plus « originaliste » de nombreux traités serait de comprendre qu’ils protègent les droits d’exploitation commerciale des ressources naturelles. Mais les Makah ne cherchent absolument pas à chasser la baleine à des fins commerciales. Leur objectif est simplement d’être eux-mêmes.

JUSTICE ET BUREAUCRATIE

Le nouveau rapport de la NOAA, qui est techniquement un « projet supplémentaire d’étude sur l’impact environnemental », s’appuie sur un projet précédent en intégrant des informations sur un « événement de mortalité inhabituel » survenu en 2019 qui a vu plus de 100 baleines grises s’échouer et mourir sur la côte ouest des États-Unis. Elle prend également en considération une décision recommandée par le juge de droit administratif George J. Jordan publiée en 2021 après une audience de 2019 sur la question. Dans sa décision, Jordan a recommandé que la NOAA accorde à la tribu une exemption du Marine Mammal Protection Act. Prendre un nombre aussi limité de baleines n’aurait, selon le juge, « aucun impact significatif » sur la population de baleines grises en question, et « peu d’effet sur l’écosystème ».

Maintenant que le rapport a été publié, une période de commentaires publics sera suivie d’une dernière déclaration d’impact environnemental, puis de la décision finale. Le permis de chasse à la baleine devra probablement être renouvelé tous les trois ans, et l’ensemble du processus répété tous les dix ans pour que l’exemption reste valide. La tribu souhaiterait qu’une exemption législative soit ajoutée à la loi, à l’instar de celle déjà en place pour les communautés natives d’Alaska, qui leur permet de chasser les mammifères marins à des fins de subsistance ou « dans le but de créer et de vendre des articles d’artisanat et des vêtements natifs authentiques ».

À l’extrémité du sentier Shi Shi, je sors de la forêt et découvre un croissant de sable et de bois flotté et, au-delà, la mer : une grande étendue bleu-vert, la peau d’un royaume froid de varech, de flétan et de baleines. Si c’était autrefois le pays incontesté des Makah, c’est aujourd’hui un lieu où s’affrontent les valeurs sur les relations de l’humanité : entre nations, mais aussi entre espèces.