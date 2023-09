Quand un glacier fond, on entend comme une multitude de coups de feu

Ces violents éclatements engendrent de l’agitation dans l’eau froide qui sépare habituellement la surface du glacier de l’eau chaude environnante et, ce faisant, permettent à cette eau chaude d’entrer en contact avec la glace. Et ce n’est pas tout. Les bulles traversent ensuite l’eau pour remonter jusqu’à la surface et créent ainsi des courants turbulents qui, eux aussi, permettent à l’eau plus chaude de se rapprocher du glacier et accélèrent ainsi sa disparition.