Quel avenir pour les stations de ski dans un monde en réchauffement ?

En 2020, 238 stations de ski françaises se sont réunies pour convenir de seize engagements écologiques, dont l’objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2037, avec zéro émission de CO₂. Elles s’emploient systématiquement à démanteler les remontées mécaniques qui ne sont plus utilisées et à réensauvager les stations abandonnées. « La France est le seul pays où tous les domaines skiables ont pris un engagement collectif », déclare un porte-parole de Domaines Skiables de France, une association représentant l’industrie française du ski.

Les températures augmentant deux fois plus vite que la moyenne mondiale dans les montagnes, les stations se préparent à mettre en place des infrastructures. Le service climatique Climsnow travaille avec ces dernières pour modéliser différents scénarios basés sur les projections climatiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations Unies. En résultent le renforcement des systèmes d’enneigement et l’élévation des remontées mécaniques et des pistes vertes loin des infrastructures des stations. Pour consommer moins d’énergie, ces dernières utilisent toutes des systèmes de damage par GPS, réensauvagent les zones et adaptent les remontées mécaniques ; en Europe, les énergies renouvelables sont désormais la norme.

L’enneigement n’est plus la panacée que l’on croyait autrefois. Les canons à neige représentent 25 % des émissions de carbone d’une station et ne peuvent pas fonctionner dans certaines conditions climatiques, à partir de 1 °C ou plus ou encore lorsque le temps est humide. Leurs besoins en énergie et en eau sont si importants que des chercheurs de l’université de Bâle, en Suisse, ont averti que l’augmentation potentielle de 79 % de la demande en eau dans les stations situées à moins de 1 800 mètres d’altitude pourrait entraîner des conflits avec les communautés locales.

Le domaine skiable italien Dolomiti Superski, qui a été l’un des premiers à adopter les systèmes d’enneigement dans les années 1980, travaille néanmoins avec ses fournisseurs pour optimiser la technologie. « Les enneigeurs actuels produisent la même quantité de neige que les premiers modèles, mais avec moins de la moitié en eau et en énergie », explique le porte-parole du domaine, le docteur Diego Clara. « Presque tout le monde dans nos vallées dépend du tourisme de montagne, comme les hôtels, les restaurants, les écoles de ski, les locations, les magasins, etc. Et les jours froids de l’automne se font plus rares et plus tardifs. »

Les dameuses sont, elles, plus polluantes que les canons : jusqu’à 60 % des émissions d’une station proviennent des engins de damage des pistes et les stations font désormais la course pour convertir ces véhicules à l’huile végétale hydrotraitée (HVO) afin de réduire les émissions.

Cependant, tous ces équipements et infrastructures de haute technologie, des pylônes de remontées mécaniques aux panneaux solaires, sont vulnérables à un plus grand nombre d’avalanches de neige humide et lourde engendrées par les hivers plus chauds, les températures fluctuantes et les vents plus forts, explique Henry Schniewind, expert en neige et en avalanches basé à Val d’Isère.

Il existe toutefois un point positif : « Malgré une météo de plus en plus imprévisible et un nombre d’avalanches plus élevé à mesure que les températures augmentent, il y a moins d’accidents, en grande partie parce que le danger est plus prévisible ».