Quel avenir pour nos forêts ?

La première chose qu’on remarque dans cette forêt ravagée par le feu, c’est sa couleur. Il n’y a pas si longtemps, ce carré de terre au sud du parc national de Yellowstone était une parcelle monochrome de cendres et de pins brûlés. Mais, l’été dernier, des pousses de peuplier faux-tremble et des jeunes plants de pins ont coloré le sol d’un vert éclatant. Des épilobes en épi pourpres et des shépherdies du Canada rouge sang se sont multipliés autour des troncs noircis. Cinq ans après l’incendie Berry, en 2016, qui avait ravagé 84 km2 dans le Wyoming, cette tranche de terre brûlée prenait sa revanche sur le feu comme le font les forêts des Rocheuses depuis des millénaires : elle entamait sa renaissance.

C’est justement cette renaissance que Monica Turner, professeure d’écologie à l’université du Wisconsin à Madison, est en train d’examiner. La chaleur est étouffante en ce mois de juillet. Monica Turner avance lentement le long d’une bande de ruban tendue sur 50 m en travers du terrain. Avec l’aide d’un doctorant, elle compte chaque plant de pin tordu dans un rayon d’un mètre de chaque côté.

Ralentis par la quantité de minuscules troncs à dénombrer, les chercheurs mettent près d’une heure à couvrir une distance qui leur aurait pris en temps normal quelques secondes. En tout, ils ont recensé 2 286 jeunes arbres. Avant, le lieu produisait 172 000 pins par hectare. « On reconnaît bien les pins tordus, note l’écologue. Ils reviennent en force. »

Pourtant, la veille, dans une parcelle voisine de forêt calcinée, elle a documenté un phénomène inquiétant. Au lieu d’un tapis de jeunes pousses de pins, le sol était un mélange de fleurs, d’herbes et de terre craquelée. Sur une longueur de 50 m, elle n’a repéré que seize jeunes pins ; sur une autre, seulement neuf.

Les deux parcelles de forêt sont presque identiques. À un détail près. Si les deux sites ont déjà brûlé à l’époque de la guerre de Sécession, celui comptant moins de pins avait aussi brûlé en 2000. Les arbres qui ont repoussé par la suite n’avaient pas encore atteint la maturité nécessaire pour produire suffisamment de graines lorsque le feu a pris en 2016. À cet endroit, plutôt que de réensemencer la forêt de pins, l’incendie Berry a remodelé le paysage en quelque chose de totalement nouveau, peut-être pour des siècles, voire des millénaires.

Ce qui se passe dans le parc national de Yellowstone n’est pas un phénomène isolé. Partout dans le monde, à mesure que le climat change, les feux de forêt deviennent plus importants, plus intenses et plus fréquents. En Australie, ceux de 2019 et 2020 ont ravagé une surface aussi grande que la Floride. Mais, face à l’ampleur du désastre, on sous-estime souvent ce qui se passe ensuite : la lutte de nombreuses forêts pour renaître. Ce phénomène-là ne se limite pas au parc de Yellowstone et n’est pas toujours causé par des incendies, mais bien par le changement climatique.

Ainsi, dans de nombreux endroits, les arbres ne se régénèrent plus d’eux-mêmes. Certaines des plus grandes forêts du monde sont en train de se transformer en quelque chose de nouveau. Certaines ne seront plus jamais les mêmes. D’autres ne renaîtront peut-être jamais.