Réchauffement climatique : la pêche sur le fil

Hilary Hutcheson se rappelle encore le jour, quand elle était enfant, où l’oncle d’un ami lui a mis une canne à mouche entre les mains et où elle a attrapé sa première truite fardée dans la Middle Fork. Peu après, elle et sa sœur ont appris seules à pêcher à la mouche.

Puis, en 1992, est sorti le film Et au milieu coule une rivière, adaptation d’un roman de Norman Maclean sur les liens familiaux et la pêche dans le Montana. Le pays s’est pris de passion pour la pêche à la mouche – ou pour le jeune Brad Pitt et sa chemise mouillée. Les deux sœurs ont été parmi les premières femmes de la région à devenir guides de pêche.

Aujourd’hui, Hilary possède un magasin de pêche à la mouche à Columbia Falls, la ville près de la rivière où elle a grandi, dans le Montana. Elle écrit sur la pêche, souvent sous l’angle de la protection de l’environnement. Elle est guide environ 120 jours par an et pratique la pêche professionnelle dans le monde entier. Mais, où qu’elle aille, elle attend toujours avec impatience de rentrer pour aller pêcher la truite fardée. «C es poissons sont particuliers, me confie-t-elle. Ils tirent, ils se battent, ils s’enfuient. »

Compte tenu du nombre de pêcheurs voyant leurs lieux de pêche préférés menacés, on aurait pu s’attendre à ce qu’ils luttent davantage contre le changement climatique. S’ils commencent à se mobiliser, beaucoup d’entre eux ont été lents à la détente. Hilary s’intéresse à ce problème depuis l’université. Jeune guide, elle a vite été irritée par les changements qu’elle constatait dans la rivière et par l’inaction des politiques. « Commence par montrer ces lieux aux personnes influentes et exprime-toi », lui ont conseillé ses frères et sœurs. Ce qu’elle a fait.

Hilary est allée plusieurs fois à Washington, au Congrès et à la Maison-Blanche pour faire pression au nom de Protect Our Winters, une organisation qui regroupe plus de 200 athlètes professionnels, artistes et autres travailleurs dont l’activité est affectée par le changement climatique. Elle parle des changements qu’elle observe dans les rivières – et de leurs conséquences sur sa ville natale. « Je m’inquiète pour ceux qui perdront leur emploi, leur moyen de subsistance et leur profonde joie de vivre, quand ce système s’effondrera », a-t-elle déclaré lors d’une commission du Congrès, en 2019.

L’année précédente, d’énormes feux de forêt avaient ravagé le parc national de Glacier et ses alentours, empêchant Hilary d’aller sur la rivière pendant neuf jours. « Quand les sorties sont interdites, pendant la période des incendies, au plus fort de la saison de pêche à la mouche, je peux perdre l’équivalent d’un hiver de ravitaillement pour ma famille », m’explique-t-elle. Les commerces qui s’en sortent à ce moment-là, poursuit-elle, sont ceux qui vendent de l’alcool. Ces préoccupations l’ont amenée à découvrir les travaux de Clint Muhlfeld – et la façon dont le changement climatique menace sa rivière bien-aimée et ses espèces indigènes. Clint Muhlfeld est un spécialiste de l’écologie aquatique pour le Service géologique des États-Unis (USGS), dans l’ouest du Montana. Un jour, alors que le thermomètre dépassait les 30°C, Hilary et moi sommes partis avec lui jusqu’à la North Fork, la branche nord de la Flathead, à la limite ouest du parc de Glacier. Rivière au fond rocailleux, la North Fork trace un nouveau cours à chaque printemps. Clint Muhlfeld, avec un omble à tête plate tatoué sur la cheville, se tient à l’avant du canot, une canne à mouche à la main. « C’est ici-même que se trouve le front de l’invasion », indique-t-il, cependant qu’Hilary éloigne l’embarcation de la rive.