Ces femmes autochtones protègent l’Amazonie péruvienne

Mon hôte m’explique qu’elle a quitté son village Awajún situé un peu plus au nord pour venir vivre ici il y a 40 ans. « Nous avons de la famille à qui nous rendions visite qui habitait là. La communauté voulait que d’autres familles Awajún s’installent ici pour obtenir le titre de propriété de la terre », se rappelle-t-elle, ses boucles d’oreilles en plumes de toucan s’agitant tandis qu’elle parle. « Il n’y avait rien à l’époque, juste la forêt ». Margarita et deux autres femmes ont demandé au chef de la communauté si elles pouvaient utiliser un carré de terre isolé pour cultiver des plantes médicinales. « Il nous a répondu : “De quoi parlez-vous ? Pourquoi voulez-vous cultiver sur des terres aussi éloignées de votre maison ?” Mais nous avons persisté ».

Les femmes se sont mises au travail, plantant cette parcelle sauvage de la forêt. « Nous avons toutes travaillé très dur. C’était beaucoup de travail », se souvient Margarita. Désormais, 26 familles vivent ici et les femmes sont à la tête de la communauté, préservant les connaissances ancestrales de leur peuple en faisant pousser des plantes médicinales autrefois utilisées pour soigner tous les maux, de la typhoïde aux infections cutanées.

Margarita me montre une plante haute et dégarnie, parsemée de fleurs cylindriques bien fermées. Elle me dit que cette orchidée vanille, qui ne fleurit qu’un seul jour par an et doit être pollinisée à la main, est vénérée au sein de la communauté. Elle est souvent mélangée dans un thé contre la grippe. Les femmes Awajún se parfument avec avant de se rendre à des soirées ; une façon de signaler aux hommes qu’elles « sont prêtes », confie Margarita tout en me lançant un clin d’œil entendu. « Si un homme trahit sa femme et revient en sentant la vanille d’une autre femme, elle sait ce qu’il a fait », ajoute-t-elle.

DES VOIES SACRÉES

Nous remontons à bord de notre van pour nous enfoncer davantage encore dans la forêt, les champs ouverts laissant place à des fourrés sauvages et noueux tandis que nous cahotons sur la route. Nous parvenons à une clairière où cinq femmes Awajún vêtues de la tenue traditionnelle montent la garde, telles une rangée de lanternes rouges et rayonnantes. « Bienvenue », lance Nivia Cumbia avec un grand sourire. Comme Margarita, elle porte une multitude de colliers. Elle nous explique qu’ils sont fabriqués à partir de graines récupérées dans la forêt de Nuwas. Nivia en place un sur ma tête ; il est composé de graines rouges et noires de huayruro (Ormosia coccinea), qui symbolisent la protection spirituelle et la chance. Elle peint ensuite des points d’une teinture à base de roucou, une plante locale, sur chacune de mes joues. Ce geste est traditionnel des rassemblements Awajún ; le nombre de points signale l’état matrimonial de la personne qui les porte.

Nous suivons les femmes sur un sentier qui suit une route sacrée traversant la forêt de Nuwas. Le tintement des perles de leurs colliers se fait entendre à chacun de leurs pas. Nous finissons par atteindre un arbre majestueux, dont la canopée bien fournie s’élève à 50 mètres au-dessus du sol. C’est le tsaik, l’« arbre de la vie » des Awajún. Nivia m’ordonne de placer mes bras autour de son immense tronc strié. « Inspire et libère-toi de ce qui te préoccupe », me dit-elle. Les Awajún pensent que le tsaik emporte les énergies négatives. C’est pourquoi toute personne qui visite la forêt doit s'en défaire avant de pénétrer dans celle-ci. « Il résout tout », déclare Nivia. « Si vous avez des problèmes de couple, il les résoudra ».