Le rapport des peuples autochtones à la nature, source inépuisable de savoirs

Qillaq Kristiansen éloigne son kayak du bord de la glace et se dirige vers l’eau libre. Nous sommes au printemps 2023, et le chasseur inughuit de trente-cinq ans a fait le chemin jusqu’à la lisière de la banquise avec ses compagnons – à une demi-journée de traîneau à chiens de Qaanaaq, au Groenland. Située à environ 1 200 km au nord du cercle polaire arctique, c’est l’une des localités les plus septentrionales du monde. Près de l’extrémité occidentale de Qeqertarsuaq, aussi appelée île Herbert, la mer d’huile laisse échapper le souffle étouffé d’un cétacé. Le narval marque une pause à la surface, comme s’il s’offrait au chasseur, diraient certains Inughuits.

Ses compagnons le rejoignent rapidement en kayak et rattrapent la créature blessée, qu’ils harponnent une seconde fois avant de l’achever d’un coup de fusil. Ils la traînent ensuite jusqu’à un coin dégagé près de leur campement, la hissent sur la glace et sortent leurs couteaux. Et les voilà qui savourent le mattak, au délicieux goût de noisette : c’est ainsi que les Inughuits appellent la peau du narval et la couche de graisse située sous celle-ci, riches en vitamines et en minéraux. « La nourriture européenne ne m’intéresse pas. Je veux me nourrir de la mer, comme le faisaient mes ancêtres », explique Qillaq Kristiansen.