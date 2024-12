Les nouvelles stars de la science polaire

Selon elle, le changement s’est opéré petit à petit, avec la hausse du nombre de femmes dans les sciences et les domaines impliquant un travail de terrain immersif. Julia Boike, chercheuse à l’université Humboldt de Berlin et à l’Institut Alfred-Wegener de Potsdam, en Allemagne, faisait encore partie de la minorité lorsqu’elle a commencé à recueillir des données sur le pergélisol en 1998. L’an dernier, pour la première fois, son équipe de trois personnes était entièrement féminine. Leur mission pâtit cependant des effets du changement climatique. « Les précipitations ont augmenté, explique-t-elle, et la période de couverture neigeuse s’est réduite. » Avec la diminution de la banquise, les ours polaires du Svalbard passent plus de temps sur terre, ce qui rend le travail de terrain plus difficile.